Rinnovo Rsu-Rlsa Sorical, la Filctem Cgil Calabria è il primo sindacato all’interno di Sorical

Ottima affermazione della lista Filctem Cgil Calabria al rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria e dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente in Sorical SpA.

Con il 39% di adesioni la Filctem Cgil con i suoi candidati raggiunge un risultato storico mai registrato prima oltre ad essere il primo sindacato in termini di iscritti si afferma primo sindacato in termini di voti alla propria lista per rinnovo Rsu-Rlsa conquistando la maggioranza relativa degli Rsu e la maggioranza assoluta negli Rlsa. (n°3 Rsu e n° 2 Rlsa).

Il risultato assume assoluta rilevanza vista l’altissima affluenza al voto pari ad oltre il 98% degli aventi diritto. Il risultato straordinario è certamente ascrivibile all’incessante lavoro quotidiano e alla comprovata affidabilità dimostrata dai Delegati Filctem Cgil che nel tempo hanno garantito impegno, serietà e ascolto soprattutto nei momenti difficili che hanno attraversato la Società.

A Loro la Segreteria Filctem Cgil Calabria rivolge un sentito ringraziamento e un augurio di buon lavoro.

Un ulteriore nutrito ringraziamento lo rivolgiamo a tutte le Lavoratrici e Lavoratori di Sorical che hanno apprezzato il proficuo lavoro svolto negli anni dai nostri delegati Filctem Cgil riconoscendogli piena fiducia.

Siamo certi che, i nostri delegati, con il supporto della struttura della Filctem Cgil sapranno valorizzare e ripagare con grande senso di responsabilità e con impegno il risultato a loro attribuito.

Le presenti e future sfide che i lavoratori e il sindacato dovranno affrontare saranno tante, significative e complesse nella consapevolezza di avere sempre al proprio fianco l’intera Organizzazione.