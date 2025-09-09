Rinvenuta una piantagione di canapa indiana nell’Aspromonte reggino;

Palmi, 9 settembre 2025 — Mirabile intervento quello dei Carabinieri della Compagia di Palmi che, durante un servizio di pattugliamento nelle aree più impervie dell’Aspromonte reggino, ha permesso loro di individuare una piantagione illecita di canapa indiana destinata alla coltura.

I militari, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri, è riuscito nell’operazione di distruzione dell’area interessata che disponeva di strumenti agricoli e pompe idriche a testimonianza di una coltivazione attenta e organizzata.

Dalle prime stime, il raccolto sembrava destinato all’intensificazione del mercato delle sostanze illecite nella provincia reggina e zone limitrofe, fruttando un guadagno di centinaia di migliaia di euro.

Negli ultimi tempi diverse zone rurali dell’Aspromonte sono state interessate da massicci interventi da parte dei carabinieri; spesso la natura impervia cosi come le difficolta di accesso dovuta ai terreni scoscesi favoriscono un rifugio sicuro a coltivazioni illecite.

Le operazioni di individuazione hanno però portato non solo alla scoperta di fitte e rigogliose piantagioni, ma anche alla denuncia o all’arresto delle persone coinvolte nella loro gestione.