Rinviata la conferenza stampa di presentazione della relazione annuale del garante per le vittime di reato

Si comunica che, in ossequio alla proclamazione del lutto nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la conferenza stampa di presentazione della relazione annuale dell’Ufficio del Garante regionale per le vittime di reato, inizialmente prevista per giorno 24 aprile, è rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata assunta nel rispetto del momento di raccoglimento che coinvolge l’intera comunità nazionale e internazionale, in memoria di un Pontefice che ha saputo incarnare i valori della misericordia, della giustizia e della dignità umana, a cui il nostro impegno quotidiano in difesa delle vittime di reato si ispira profondamente.

La nuova data della conferenza sarà comunicata tempestivamente attraverso gli organi ufficiali.

Avv. Antonio Lomonaco

Garante regionale per la tutela delle vittime di reato – Regione Calabria