Riorganizzazione Castore SPL Srl: si passa da Cda all’Amministratore Unico
La società comunale sarà ora guidata dall'Ingegnere Franco Costantino.
Contestualmente, è stata ufficializzata la nomina del nuovo Amministratore Unico, l’Ingegnere Franco Costantino, in passato già Assessore alle Grandi Opere e ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria.
La decisione è stata illustrata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà come una scelta strategica e necessaria, dettata da un duplice imperativo: razionalizzare la spesa in linea con gli impegni assunti con il “Patto con il Governo” e adeguare il modello organizzativo delle società partecipate al nuovo quadro normativo e regionale dei servizi pubblici.
Il cambiamento di governance avviene infatti nel contesto della riforma dei servizi pubblici locali in Calabria, che ha portato a significative variazioni nelle competenze della società Castore nell’ambito della gestione dei servizi comunali.
In questo scenario, il Comune di Reggio Calabria era quindi chiamato a ottimizzare la spesa diretta e quella delle partecipate, anche in virtù della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e del conseguente monitoraggio della Corte dei Conti.
«Il nostro obiettivo ha affermato il Sindaco Falcomatà è quello di razionalizzare la spesa, adeguarci al Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL) alla luce del nuovo quadro regionale dei servizi ed efficientare le partecipate».
Il Sindaco ha concluso ringraziando i vertici uscenti: «Ringrazio tutto il Consiglio di Amministrazione che ha fin qui operato con il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale.
