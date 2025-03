Riparte il tour “Cartoons Music Show” targato “Voci di Pace”

È con grande entusiasmo che il Coro “Voci di Pace” annuncia il ritorno sulle scene con il “Cartoons Music Show”, che si terrà il prossimo venerdì 21 marzo 2025 alle 19:00, presso la Sala Rossa del Palazzo della Cultura di San Bernardino, nel centro storico di Rossano (CS).

In collaborazione con MusikArt e il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano, il concerto, che unisce il fascino della musica e l’energia dei cartoni animati, rappresenta un’opportunità irripetibile per vivere un’esperienza immersiva, capace di emozionare grandi e piccini.

Il gruppo “Voci di Pace” porterà in scena le più celebri colonne sonore dei cartoni animati anni ’80 e ’90, rivisitate con uno stile fresco e innovativo. “Cartoons Music Show” non è solo un concerto, ma un’esperienza che celebra la musica come strumento di unione e condivisione.

«Ogni brano scelto -dichiara il direttore del coro, Emanuele Armentano- racconta la storia, densa di emozioni, che attraversa i ricordi di intere generazioni».

La presidente del sodalizio, Ivana Domanico, si dice molto soddisfatta: «Siamo felici ed entusiasti di riprendere il nostro tour. Sarà un’occasione che esalta l’armonia e la bellezza della musica, ma anche il valore dello stare insieme, regalando quel pizzico di brio che farà tornare tutti bambini».

L’evento, realizzato in collaborazione con ROKA Produzioni, è aperto a tutti e ha l’obiettivo di regalare un momento di spensieratezza e divertimento.