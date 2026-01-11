Riparte l’educazione ambientale nelle scuole primarie di Corigliano Rossano

Tornano nelle scuole primarie di Corigliano-Rossano i percorsi di educazione ambientale dedicati agli alunni delle classi quarte, promossi dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’azienda Ecoross.

L’iniziativa, inserita tra le azioni di informazione e sensibilizzazione previste dal Servizio di Igiene Urbana, accompagna i più piccoli alla scoperta dei temi legati alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti.

Il progetto prenderà il via lunedì 12 gennaio e si svilupperà attraverso un calendario articolato di incontri che proseguiranno fino al 3 marzo, coinvolgendo progressivamente i diversi istituti scolastici del territorio cittadino.

La prima tappa è fissata presso il plesso Monachelle dell’Istituto Comprensivo Rossano 2, nell’area urbana di Rossano. Nell’area urbana di Corigliano, invece, le lezioni inizieranno mercoledì 14 gennaio nel plesso Ariosto dell’Istituto Comprensivo Erodoto.

Le attività interesseranno scuole del centro, delle contrade e delle frazioni, garantendo una partecipazione diffusa e inclusiva.

Il percorso didattico prevede momenti di confronto, attività pratiche e laboratori pensati per stimolare la curiosità e la partecipazione attiva degli alunni. Particolare rilievo sarà dato alla frazione organica dei rifiuti e al compostaggio, illustrati come strumenti concreti per ridurre l’impatto ambientale e trasformare gli scarti in nuove risorse.

A supporto delle attività in aula, infatti, ogni classe riceverà il kit di Parco Biometano con all’interno compost, semini e istruzioni d’uso per la piantumazione di erbe aromatiche.

Al termine del percorso formativo, gli alunni riceveranno il titolo simbolico di “Sentinelle dell’Ambiente” e materiali didattici di approfondimento, con l’obiettivo di rafforzare le competenze acquisite e favorire la diffusione di buone pratiche anche all’interno delle famiglie.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano e di Ecoross per la promozione di una cultura ambientale condivisa, che riconosce nella scuola un presidio fondamentale per la crescita di cittadini consapevoli e responsabili.