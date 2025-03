Ripepi: “Aeroporto in crescita, turismo in aumento, ma Falcomatà non garantisce i servizi pubblici essenziali”

“Una pista per aquiloni. Così il Partito Democratico di Falcomatà aveva ridotto l’ ‘Aeroporto dello Stretto’, cuore pulsante di una Reggio Calabria turistica. Per anni la città ha assistito a una lenta e inesorabile demolizione del proprio scalo aeroportuale.

Un’infrastruttura vitale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, costretta invece ad essere un luogo desolato dove il traffico aereo era ridotto ai minimi termini e le strutture di servizio versavano in stato di abbandono (con le aree destinate alle società di noleggio auto divenute veri e propri depositi di scarti).

E, ancor peggio, tutta la gestione della Sacal sembrava orientata a fare dell’aeroporto di Reggio Calabria una semplice appendice dell’hub strategico di Lamezia Terme” ha dichiarato il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi.

“Poi è intervenuta la politica del fare. L’Amministrazione Regionale di Centrodestra, guidata dal Governatore Roberto Occhiuto e l’azione determinante del deputato Francesco Cannizzaro, hanno avviato una concreta operazione di rilancio.

Con l’arrivo di Ryanair, il nostro scalo ha registrato un incremento senza precedenti, affermandosi tra gli aeroporti europei con la maggiore crescita. Questo ha significato migliaia di turisti in più in città: un’opportunità storica per l’intero territorio” ha proseguito Massimo Ripepi.

“Non si può dimenticare, però, l’atteggiamento del Sindaco Giuseppe Falcomatà. Quando, circa sette anni fa, sollevai in Consiglio Comunale la questione del declino dell’aeroporto, mi fu risposto che il problema non rientrava tra le competenze del Comune e che, pertanto, non meritava discussione.

Eppure, se il turismo è davvero una priorità per Reggio Calabria, è innegabile che i servizi turistici siano responsabilità dell’Amministrazione Comunale” ha puntualizzato Ripepi.

“Oggi la città si trova impreparata ad accogliere il crescente flusso di visitatori. Un sopralluogo sulla via Marina rivela una realtà desolante: l’infopoint situato a sud della nota gelateria Cesare è chiuso; i bagni pubblici annessi sono inaccessibili; un secondo infopoint nei pressi della stazione Lido è anch’esso serrato.

Come se non bastasse, il tapis roulant di via Giudecca, che dovrebbe facilitare il collegamento tra la via Marina e via Possidonea, è completamente fuori uso. Una situazione inaccettabile per una città che ambisce a diventare una vera destinazione turistica.”

“Il danno d’immagine è incalcolabile: ciò che resta impresso nella mente dei turisti non è solo la bellezza di Reggio Calabria, ma anche la carenza di servizi essenziali. La mancata gestione delle necessità basilari rischia di vanificare ogni sforzo compiuto per elevare la città al rango di metropoli turistica” ha spiegato Ripepi.

“Da quando Falcomatà non governa più la città (ovvero da 11 anni), è evidente come la sua Amministrazione abbia lasciato una scia di danni profondi, difficili da quantificare. Oggi molti cittadini si stanno rendendo conto della gravità della situazione.

Tuttavia, il tentativo di riscrivere la narrazione, di mascherare il disastro amministrativo con un’abile operazione di comunicazione, è evidente. Un meccanismo ben oliato, in cui giornalisti e membri dello staff del Sindaco, invece di lavorare per il bene della città, si adoperano per coprire le macerie lasciate da un governo fallimentare.”

“Reggio Calabria merita di più. Merita una politica che costruisca, che guardi al futuro e che, attraverso azioni concrete, restituisca alla città il ruolo che le spetta. Noi continueremo a vigilare e a denunciare ogni tentativo di occultare la verità ai cittadini” ha concluso il Segretario Regionale Massimo Ripepi.