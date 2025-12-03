Riqualificazione aree verdi e di pregio sul Lungomare monumentale e alla Villa comunale

«Sono quasi ultimati i lavori di riqualificazione delle aree verdi di pregio nel progetto volto alla sostituzione delle specie arboree che, nel corso del tempo, hanno manifestato condizioni fitosanitarie critiche o sono state oggetto di naturale deperimento».

Lo afferma in una nota Massimiliano Merenda, consigliere comunale con la delega ai Parchi e giardini e al Decoro urbano.

«L’intervento, per un importo totale di 810 mila euro, rientra nel più ampio programma “Riqualificazione del patrimonio arboreo – Aree verdi di pregio” ha proseguito il consigliere delegato finanziato nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana.

Si tratta di un’attività importante, che consente non solo di intervenire sulle criticità presenti, ma anche di restituire decoro, sicurezza e qualità paesaggistica alle nostre aree verdi maggiormente identitarie.

Inoltre, l’intero progetto si inserisce pienamente nel Piano di gestione del verde urbano, che orienta in modo organico e programmato gli interventi di manutenzione, sostituzione e valorizzazione del patrimonio arboreo cittadino, garantendo criteri scientifici e sostenibili nella cura delle aree verdi.

In particolare, sul Lungomare monumentale e alla comunale Villa Umberto I, sono stati piantati 108 esemplari di palme, 22 alberi, 28 arbusti e 203 misti tra siepi e cespugli.

Le attività in conclusione hanno riguardato la sostituzione degli esemplari compromessi, la cura e la valorizzazione delle alberature storiche, con tecniche e materiali che rispettano pienamente il contesto paesaggistico e le prescrizioni di tutela».

«A tal proposito desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco Giuseppe Falcomatà, al Settore Ambiente per il lavoro costante e qualificato, e all’assessore Burrone per il continuo supporto politico, alla Soprintendenza e all’Università Mediterranea per la collaborazione scientifica e istituzionale che ha accompagnato l’intero percorso progettuale.

Questo intervento ha concluso Merenda restituirà lustro e dignità a spazi verdi che rappresentano un patrimonio collettivo e un elemento identitario di Reggio.

È un risultato frutto di un lavoro condiviso, portato avanti con responsabilità e visione, e che consegnerà alla città luoghi più belli e sicuri».