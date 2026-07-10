Risate Solidali, a Scalea la seconda edizione dello spettacolo benefico tra comicità, musica e solidarietà

di Nicoletta Toselli

Torna a Scalea l’appuntamento con “Risate Solidali”, la manifestazione benefica che unisce intrattenimento e impegno sociale. La seconda edizione si svolgerà venerdì 10 luglio alle ore 22 in Piazza Spinelli, con ingresso gratuito.

La serata vedrà protagonisti i comici Paolo Marra e Rocco Ciarmoli, affiancati dalla conduzione di Francesca Lagatta e Francesco Magurno, pronti ad accompagnare il pubblico in uno spettacolo all’insegna dell’umorismo e della condivisione.

All’iniziativa interverranno il sindaco di Scalea, Mario Russo, il Punto Luce, rappresentato dall’assessore Gianfrancesco Serio, e l’associazione Skalea Solidale, a testimonianza del valore sociale dell’evento e della collaborazione tra istituzioni e realtà del volontariato.

Ospite speciale della serata sarà Salvatore Cauteruccio, apprezzato musicista e fisarmonicista, che offrirà un momento musicale destinato ad arricchire il programma.

L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Croce Azzurra Scalea, main sponsor dell’evento, da anni impegnata nel servizio di emergenza sanitaria e nel supporto alle attività del territorio.

“Risate Solidali” si conferma così un appuntamento capace di coniugare spettacolo e sensibilizzazione, offrendo alla comunità una serata di svago che mette al centro i valori della solidarietà, della partecipazione e della vicinanza alle associazioni impegnate quotidianamente nel sociale.