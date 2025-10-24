Rischio chiusura del Centro di Salute Mentale a Taurianova: i cittadini e le istituzioni lanciano un accorato appello al Presidente Occhiuto – VIDEO INTERVISTA

Taurianova (RC), 24 ottobre 2025 – Apprensione nel sistema sanitario della Piana di Gioia Tauro per il rischio di chiusura del Centro di Salute Mentale di Taurianova.

Un servizio di estrema importanza per tutto il comprensorio, la cui attività minaccia di essere sospesa a causa del pensionamento dello storico direttore, dott. Roberto Zappone, e del deficit di personale medico pronto a poterne fare le veci.

Una preoccupazione palpabile che ha condotto cittadini e istituzioni locali a lanciare un accorato appello al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Per il Consigliere Regionale Domenico Giannetta, la difficoltà risiede nel reperire personale medico. Trattandosi di voci e non di un fatto provato, Giannetta dichiara il suo impegno e quello della giunta calabrese di “mettersi subito all’opera per capire qual’è realmente il futuro della stessa struttura”.

“Non è un problema squisitamente territoriale” – aggiunge

– perché quando un servizio importante come quello della salute mentale viene meno in qualsiasi territorio della regione, è giusto e opportuno attenzionarlo.