“RispettiAMOci – La forza del rispetto contro ogni violenza”, l’incontro formativo per gli studenti dell’IC “Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro in occasione della giornata interazione della violenza contro le donne

Santa Maria del Cedro (CS), 26 novembre 2025 – A Santa Maria del Cedro, nell’ambito del progetto dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” “Dire, Fare, Rispettare – A scuola costituzionale con intelligenza emotiva”, si è svolto l’evento “RispettiAMOci – La forza del rispetto contro ogni violenza”, promosso in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Nella sala consiliare di Palazzo Marino, studenti, docenti, famiglie e istituzioni si sono riuniti per riflettere sul significato del 25 novembre e sull’importanza dell’educazione al rispetto, alla legalità e alla consapevolezza emotiva, strumenti fondamentali per prevenire violenza, discriminazioni e bullismo.

L’iniziativa è stata aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Ugo Vetere, della Dirigente Scolastica Patrizia Granato, e dei parroci Don Gaetano De Fino e Don Valerio Orefice.

A seguire, l’insegnante referente del progetto, Emilia Mezzatesta, ha presentato le attività svolte dagli studenti, introducendo il video realizzato nelle classi e ricordando come la scuola sia un presidio essenziale di educazione alla cittadinanza.

Tra le mura storiche di Palazzo Marino, l’eco della voce degli studenti del Borsellino non ha esitato a farsi sentire. Una voce liberatasi sulle note di “C’era una volta il west” di Ennio Morricone, eseguito dalla violinista Claudia Arieta, nella genuinità delle loro azioni, della loro penna, de loro disegni, tutti ritraenti una scarpetta rossa, simbolo di questa giornata.

Alla presenza delle forze dell’ordine, l’evento è proseguito con gli interventi Procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordalisi, che ha lanciato un accorato appello agli studenti, ossia quello di salvare il rapporto con gli altri, nel rispetto delle proprie scelte, dell’avv. Norina Scorza, che ha fatto luce sulle varie forme di violenza e sull’importanza della legge Cartabia nell’ordinamento giuridico attuale, e della psicologa, dott.ssa Maria Francesca Papa che ha richiamato alla consapevolezza delle proprie emozioni e dell’essenzialità di chiedere aiuto.

Toccante la testimonianza di Maria Pia Sollazzo, sorella di Ilaria, la giovane ragazza di Scalea uccisa dal fidanzato nell’ottobre del 2022. In sua memoria, l’Associazione che oggi porta il suo nome, ha voluto omaggiarla con un video ricordo. Una voce rotta dal pianto quella di Maria Pia, che ha commosso i presenti e ha acceso un faro su segnali atipici della violenza, spesso sottili e di difficile ricezione.

Al suo fianco, l’avvocato Tiziana De Bonis, presidente dell’Associazione Ilaria Sollazzo, che ha illustrato la presenza degli sportelli anti violenza nella realtà associativa.

La mattinata si è conclusa con un momento di dialogo tra gli studenti e gli ospiti, la consegna di un’opera realizzata dall’artista Pietro Nava e un buffet finale.

Un appuntamento che unisce scuola, associazioni e istituzioni, dimostrando come l’educazione al rispetto sia il primo passo per costruire una comunità più consapevole, solidale e libera dalla violenza.