Rissa in un locale notturno a Tropea, numerosi provvedimenti emessi dal questore di Vibo Valentia

I fatti risalgono alla notte del 2 maggio scorso quando in un noto locale del lungomare di Tropea (VV) scoppiava una violenta rissa tra due gruppi di giovani. Intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Tropea che identificavano e deferivano all’A.G. per il reato di rissa 5 persone.

A fronte di questo grave episodio, valutata la segnalazione dei Carabinieri e terminati gli approfondimenti istruttori da parte della Divisione Anticrimine, sono stati emessi dal Questore di Vibo Valentia, Dr. Rodolfo Ruperti FOGLI DI VIA dal comune di TROPEA nei confronti di due giovani di Vibo Valentia e nei confronti di tre giovani di Mileto (VV). Per due soggetti è stato emesso anche l’AVVISO ORALE del Questore.

Si tratta di misure volte a prevenire e scongiurare che ulteriori episodi di violenza possano compromettere i luoghi della movida e la sicurezza della cittadina che proprio in questo momento vive un notevole afflusso di turisti.

Giova precisare che per coloro che violano il Foglio di Via la legge prevede un reato punito con la reclusione da 6 a 18 mesi e con una multa fino a euro 10.000 (art. 76 del D.lgs. 159/2011).

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire