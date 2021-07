Ristrutturazione e riconversione vigneti: Regione Calabria pubblica bando da 2 milioni

Condividi

È disponibile sul portale www.regione.calabria.it l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno dell’Ocm vitivinicolo, per la campagna 2021/2022.

«Potenziare la competitività dei vini di qualità calabresi attraverso il rinnovamento degli impianti vitivinicoli – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – è la finalità del bando relativo alla misura dell’Ocm Vino. Con una dotazione finanziaria di 2.110.929 euro, favoriremo lo sviluppo delle aziende vitivinicole regionali, fortemente colpite dalla situazione emergenziale da Covid-19».

«In particolare – aggiunge Gallo –, promuoveremo l’adeguamento della produzione regionale alle richieste del mercato, favorendo il miglioramento della qualità dei vini e la valorizzazione della tipicità dei prodotti e dei territori, anche attraverso la sostituzione dei vigneti obsoleti con impianti nuovi. Tra gli obiettivi anche la riduzione dei costi e una maggiore rimuneratività per le aziende, mediante l’innovazione delle tecniche di gestione dei vigneti».

Il bando, in linea con le finalità del Piano nazionale di sostegno (Pns), è orientato a far fronte a una domanda di mercato in continua espansione e a sfruttare le potenzialità del territorio regionale, sul quale esistono ancora numerose superfici vitate con caratteristiche idonee alla produzione di vini a marchio e che possono essere quindi adeguate ai disciplinari di produzione a Denominazione di origine o a Indicazione geografica.

L’intervento potrà essere attuato attraverso le seguenti azioni: estirpazione e reimpianto di un vigneto con la stessa varietà, nell’ambito della stessa azienda, ma con diversa collocazione del vigneto e/o con modifiche alla forma di allevamento e/o al sesto di impianto; reimpianto con diritto/autorizzazione; reimpianto anticipato della stessa varietà con diversa collocazione del vigneto e/o con modifiche alla forma di allevamento e/o al sesto di impianto.

Le iniziative di riconversione varietale e di ristrutturazione potranno altresì essere eseguite attraverso il miglioramento delle tecniche di gestione, che consiste nel cambio della forma di allevamento e nella sostituzione delle strutture di sostegno di vigneti già esistenti.

Le domande di sostegno, singole o collettive, dovranno essere presentate mediante portale Sian entro il 15 Luglio. Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando sul portale istituzionale della Regione Calabria.