Ritorna anche quest’anno a Lago “Aperti per ferie” di AVIS e AIDO

L’estate è arrivata, e come tanti anni a questa parte, la sede dell’AVIS (Associazione volontari italiani sangue) comunale di Lago, resta aperta per ferie.

La stagione si presenta critica sul fronte della raccolta sangue. C’è difficoltà nel reperire donatori, aumentano le richieste di trasfusioni per il maggior afflusso di turisti, per i numerosi incidenti stradali e per le diverse esigenze dei reparti ospedalieri.

Nonostante la buona risposta dei donatori ai numerosi appelli lanciati da associazioni di volontariato e centri trasfusionali, la situazione si presenta, ogni anno, sempre molto critica proprio a causa delle urgenze.

Non meno grave è la situazione sul fronte della donazione degli organi, la Calabria è, infatti, ai primi posti per le opposizioni alla donazione.

L’AVIS comunale di Lago, dunque, ha pensato bene non solo di intensificare le raccolte, ma anche di lavorare sulla sensibilizzazione delle persone alla donazione di sangue e degli organi, organizzando diverse iniziative tra luglio ed agosto insieme all’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule).

Le giornate di donazione del sangue sono previste domenica 2, giovedì 13 agosto e sabato 22 agosto, dalle 7.30 alle 11.30, nella sede AVIS/AIDO in via P. Mazzotti Pittore, 33. Il 2 agosto, dalle 8.30 alle 13.30, presso la stessa sede, si potrà trovare, il Camper della Salute presso il quale cittadini, turisti e visitatori potranno effettuare screening gratuiti e incontri con gli esperti.

Ci sarà uno spazio per i più piccoli con la presentazione lunedì 27 luglio, alle ore 19.30, sul sagrato della Chiesa Madonna dei Monti, dei due libri per ragazzi “AICLU. La portatrice del fuoco” e “Il Mustag e la piccola stella del mattino” alla presenza dell’autrice Lucia Groe.

Un altro libro sarà presentato venerdì 31 luglio, alle 21, sempre sullo stesso sagrato. Si tratta del volume “Thélema” di Antonio Mungo. Dialogherà con l’autore l’operatore volontario di servizio civile dell’Avis provinciale di Cosenza, Angelo Mileto accompagnato da intermezzi musicali a cura del Maestro di chitarra Sabrina Posteraro.

Ritornerà, anche quest’anno, la manifestazione “I sentieri del dono” mercoledì 6 agosto dalle ore 8.30 alle 17.30 con ritrovo alla Villetta della Solidarietà “Vittorio Formentano”.

Prevista una lezione di orienteering con gara a squadre in collaborazione con I Caminanti, PerLagoTV e Associazione “Erbanetta”.

Il 7 agosto, alle 21, sul sagrato della Chiesa Madonna dei Monti sarà presentato il libro “Cosenza nel Novecento – storie e personaggi” di Paride Leporace con cui dialogherà l’autore Massimo De Pascale.

Le due associazioni saranno presenti con un proprio stand alla Fiera del Peperoncino a partire dalle 18.30 in via G.B. Aloe, mentre venerdì 21 agosto hanno organizzato il concerto fine estate con il Maestro Paolo Luciani.

Tutte le iniziative sono realizzate in collaborazione con Comune di Lago, Pro Loco di Lago, I Caminanti, PerLagoTV, Associazione Laghitani nel Mondo, Associazione Sportiva Lago, Sustaria, Comitato Madonna dei Monti, Amici della Terza Età e Parrocchia San Nicola e con il patrocinio dell’AVIS provinciale Cosenza e dell’AVIS regionale Calabria.

“Aperti per ferie” fa da preludio ai festeggiamenti, nel mese di settembre, del cinquantesimo anniversario di inizio attività dell’AVIS comunale di Lago (12 settembre 1976 – 12 settembre 2026) e anche dell’AIDO provinciale di Cosenza.