Ritorna dal 19 al 21 agosto il Torneo Taverna Basket, un esempio di educazione allo sport e amicizia

Il torneo-memorial sarà dedicato a due figure fondamentali per la palla a spicchi presilana:

Giuseppe Pascuzzi, recentemente scomparso, che ha ricoperto nell’ultimo mandato la carica di Consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Taverna e che negli anni ha saputo trasmettere alle nuove generazioni il suo amore per il basket con generosità e gratuità, anche attraverso la promozione e valorizzazione del Palazzetto dello Sport “Don Dionisio Frijo” di Taverna in cui si svolgerà l’evento;

E Umberto Maggi, già allenatore di basket a Taverna a cui il torneo è stato dedicato nella prima edizione.

Il torneo, organizzato con passione dal gruppo di ragazzi cresciuti attraverso gli allenamenti e insegnamenti di Giuseppe Pascuzzi e Umberto Maggi, è un esempio di educazione allo sport e di come esso sia capace di veicolare i valori essenziali della vita, nonché di forte amicizia, testimoniata da gesti concreti e dalla volontà di far tesoro degli insegnamenti ricevuti, per prendere il testimone e continuare a trasmettere la passione del basket alle nuove generazioni.

“Siamo molto felici per l’avvio della seconda edizione del torneo commentano gli organizzatori edizione che abbiamo voluto dedicare a due persone che ci hanno insegnato, attraverso il basket, i valori più alti dello sport: la lealtà, la sana competizione, l’aggregazione.

L’impegno di amministratore di Giuseppe Pascuzzi e di allenatore di Umberto Maggi hanno lasciato tanto non solo a noi ragazzi, quanto a tutta la comunità, e per loro e per questa comunità vogliamo impegnarci concretamente attraverso l’evento.”

Il torneo inizierà alle 18:30 di ogni giornata, per concludersi con la finale mercoledì 21 agosto alle ore 22:00. Per informazioni+39 3294972499.