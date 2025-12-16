Ritorna la magia del Natale tra le vie del borgo di Bagaladi

, con un percorso ancora più ricco ed esteso grazie ai tanti che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione Comunale di Bagaladi e stanno collaborando alla realizzazione della manifestazione.

A Bagaladi il 20 e 21 dicembre dalle 16 alle 21 vi aspettano tante delizie gastronomiche, manufatti artigianali, attrazioni, musica, balli e la casa di Babbo Natale addobbata a festa con i suoi Elfi.

Tra i giocolieri, gli artisti di strada e gli zampognari faranno una visita anche il Grinch e la Regina delle nevi che sprigionerà con tutta la sua bellezza la magia del Natale per grandi e piccini.