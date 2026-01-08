Ritorna la novità per il Carnevale 2026 firmata I Giganti di Taurianova

Taurianova (RC), 8 gennaio 2026 – I Giganti di Taurianova si preparano a portare grandi novità durante il TOUR CARNEVALESCO 2026.

Tali novità, ha dichiarato il responsabile Simone Taverna, sta nella proposta dei giganti Mata & Grifone in veste Carnevalesca che sta già prendendo piede in tutta la Calabria, riscuotendo maggiore successo rispetto agli anni precedenti.

I Giganti di Taurianova, rinomato gruppo taurianovese firmato Fratelli Taverna, è dunque pronto a effondere gioia, trasmettendo allo spettatore la forte passione che da sempre li distingue.

Per maggiori informazioni circa le date del Tour, è possibile seguire le pagine social ufficiali del Gruppo.