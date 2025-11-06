Ritorna la Sagra dei Sapori a Nocera Terinese: “Di Vino… D’Olio e dintorni”

di Nicoletta Toselli

NOCERA TERINESE (CZ) – È ufficiale: dopo una sospensione durata sei anni a causa dell’emergenza sanitaria, torna finalmente l’atteso evento “Di Vino…. D’olio e dintorni”. L’appuntamento con la tradizione, la convivialità e i sapori autentici della Calabria è fissato per venerdì 8 novembre 2025 nel suggestivo centro storico di Nocera Terinese.

Giunta alla sua dodicesima edizione, la manifestazione come affermato dalla nota stampa, è promossa e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Saverio Russo, e organizzata con passione dalla Pro Loco Ligea e dal gruppo di lavoro capitanato dall’ideatore Rino Rocca.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: valorizzare il borgo antico, ricco di fascino e storia, e fare da vetrina alle eccellenze enogastronomiche calabresi, dando lustro alle aziende vinicole e olivicole che negli ultimi anni hanno raggiunto alti standard qualitativi.

Come illustrato durante la conferenza stampa, l’evento si svilupperà lungo un percorso illuminato di circa 700 metri tra i vicoli del centro storico. Si tratta di un vero e proprio “trade union” tra produttori e ristoratori:

Degustazioni Guidate: Ad ogni postazione gastronomica sarà abbinata una cantina calabrese e un olio extravergine d’oliva del territorio, unendo sapientemente vino e olio ai piatti tipici.

Ad ogni postazione gastronomica sarà abbinata una e un del territorio, unendo sapientemente vino e olio ai piatti tipici. Sapori Autentici: Chef e cuochi locali prepareranno sul posto pietanze tradizionali, offrendo un’ampia varietà di assaggi che spaziano dallo spezzatino di carne e la mozzarella fresca ai piatti simbolo del Reventino, come i curdurierdi .

Chef e cuochi locali prepareranno sul posto pietanze tradizionali, offrendo un’ampia varietà di assaggi che spaziano dallo e la ai piatti simbolo del Reventino, come i . Intrattenimento: L’atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente dalla presenza di 11 gruppi musicali distribuiti lungo il percorso.

Il Sindaco Saverio Russo ha espresso grande soddisfazione per la ripresa dell’evento, ricordando con piacere l’inizio della manifestazione al fianco di Rino Rocca e rinnovando l’impegno dell’Amministrazione a sostenere iniziative che rafforzino il senso di appartenenza e l’orgoglio per le radici locali.

Per partecipare alla giornata di festa, i visitatori potranno acquistare il ticket omnicomprensivo al prezzo di 20 Euro (disponibile in prevendita o la sera dell’evento), che dà diritto sia alla degustazione di vini e olio che all’assaggio dei cibi.

Un invito corale è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: l’8 novembre 2025, Nocera Terinese vi aspetta per celebrare insieme la cultura, la musica e i sapori autentici della nostra terra.

Link conferenza stampa

https://youtu.be/KaUs_zRLfd4?si=nw9_pgB-n0iwWoKn