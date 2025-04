Ritrovo calabrese a Diamante: un evento di unione e cultura

Dopo cinque anni, l’associazione socio-culturale “Noi Calabresi che”, fondata da Salvatore Baronelli, organizza un grande raduno a Diamante il 27 aprile. L’incontro si terrà nella suggestiva cittadina dei Murales, del peperoncino e della street art, unendo tradizione e bellezza in un’atmosfera di festa e condivisione.

“Noi Calabresi che” è uno dei gruppi più seguiti a livello mondiale sui social, un vero punto di riferimento per tutti i calabresi, sia per coloro che vivono nella loro terra d’origine, sia per chi si trova fuori regione o all’estero. Il presidente Salvatore Baronelli sottolinea con entusiasmo l’importanza di questo evento:

“Questo raduno è molto più di un semplice incontro: è un momento in cui i calabresi, ovunque essi siano, possono sentirsi a casa, riscoprire le proprie radici e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra meravigliosa terra. È un’occasione preziosa per condividere la nostra cultura, rinnovare le amicizie e creare nuove connessioni, nel segno dell’amore per la Calabria.”

L’evento nasce dal forte desiderio degli amici del gruppo di ritrovarsi e celebrare insieme le proprie origini. Un appuntamento imperdibile per chi ama la Calabria e vuole viverne l’anima autentica, tra storia, sapori e tradizioni.