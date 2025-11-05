Riunito in Prefettura il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
Argomento: atti intimidatori a Lamezia Terme
Si è tenuta in data odierna, 5 novembre 2025, presso la Prefettura di Catanzaro, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Castrese De Rosa. L’incontro è stato indetto a seguito dei recenti episodi di danneggiamento a seguito di esplosioni ai danni di esercizi commerciali verificatisi nel Comune di Lamezia Terme.
Erano presenti alla riunione:
- Il Questore Giuseppe Linares
- Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Giovanni Pellegrino
- Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Pierpaolo Manno
- Il Sindaco di Lamezia Term Mario Murone
Il Prefetto De Rosa ha evidenziato l’impegno costante della Questura e dell’Arma dei Carabinieri nelle attività preventive e repressive, sottolineando i positivi risultati delle misure adottate, che hanno portato anche all’arresto dei presunti autori di alcuni fatti di sangue.
- La situazione della criminalità a Lamezia Terme è stata definita storicamente endemica, data la presenza di frange di criminalità comune e il radicamento di quella organizzata.
- Le Forze di Polizia stanno operando con alacrità ed efficacia in relazione ai recenti episodi contro gli esercizi commerciali, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria lametina.
- Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la soglia dell’attenzione e di rafforzare la cooperazione tra istituzioni e cittadini. Ha invitato i cittadini a denunciare prontamente eventuali atti estorsivi, assicurando la celere risposta dello Stato e il pieno supporto delle Forze di Polizia.
È stata disposta l’intensificazione dell’attività di vigilanza e controllo del territorio, con il supporto aggiuntivo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle Squadre di S.I.O. e S.O.S. dell’Arma dei Carabinieri.
È stato fatto il punto anche sui sistemi di videosorveglianza urbana a Lamezia Terme. Il sistema è composto da:
- 137 telecamere e 15 lettori targa di pertinenza del Ministero dell’Interno.
- 80 telecamere comunali. Riguardo al malfunzionamento di alcuni sistemi, il Prefetto ha informato che sono in corso di stipula i contratti per la manutenzione, mentre il Sindaco ha assicurato un pronto intervento per quelle di competenza comunale.
Sotto l’aspetto preventivo, è stata annunciata la sottoscrizione, il prossimo 28 novembre, del Protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’usura nella provincia di Catanzaro.
Alla firma saranno presenti:
- Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro
- Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò
- Il Presidente della Giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Salvatore Curcio
- Numerosi altri enti e associazioni (Associazione Bancaria Italiana, Camera di Commercio, Arcidiocesi, Diocesi di Lamezia Terme, Anci Calabria, Confidi, Ordini professionali, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali e Associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura), oltre ai Comuni di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato.
Il Prefetto De Rosa ha dichiarato che l’Intesa darà ulteriore impulso alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali che minacciano la libertà degli operatori economici e alterano le normali regole della concorrenza.