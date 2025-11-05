Riunito in Prefettura il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si è tenuta in data odierna, 5 novembre 2025, presso la Prefettura di Catanzaro, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Castrese De Rosa. L’incontro è stato indetto a seguito dei recenti episodi di danneggiamento a seguito di esplosioni ai danni di esercizi commerciali verificatisi nel Comune di Lamezia Terme.

Erano presenti alla riunione:

Il Questore Giuseppe Linares

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Giovanni Pellegrino

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Pierpaolo Manno

Il Sindaco di Lamezia Term Mario Murone

Il Prefetto De Rosa ha evidenziato l’impegno costante della Questura e dell’Arma dei Carabinieri nelle attività preventive e repressive, sottolineando i positivi risultati delle misure adottate, che hanno portato anche all’arresto dei presunti autori di alcuni fatti di sangue.

La situazione della criminalità a Lamezia Terme è stata definita storicamente endemica , data la presenza di frange di criminalità comune e il radicamento di quella organizzata .

Le Forze di Polizia stanno operando con alacrità ed efficacia in relazione ai recenti episodi contro gli esercizi commerciali, sotto il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria lametina.

Il Prefetto ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la soglia dell'attenzione e di rafforzare la cooperazione tra istituzioni e cittadini. Ha invitato i cittadini a denunciare prontamente eventuali atti estorsivi, assicurando la celere risposta dello Stato e il pieno supporto delle Forze di Polizia.

È stata disposta l’intensificazione dell’attività di vigilanza e controllo del territorio, con il supporto aggiuntivo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle Squadre di S.I.O. e S.O.S. dell’Arma dei Carabinieri.

È stato fatto il punto anche sui sistemi di videosorveglianza urbana a Lamezia Terme. Il sistema è composto da:

137 telecamere e 15 lettori targa di pertinenza del Ministero dell’Interno.

Riguardo al malfunzionamento di alcuni sistemi, il Prefetto ha informato che sono in corso di stipula i contratti per la manutenzione, mentre il Sindaco ha assicurato un pronto intervento per quelle di competenza comunale.

Sotto l’aspetto preventivo, è stata annunciata la sottoscrizione, il prossimo 28 novembre, del Protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’usura nella provincia di Catanzaro.

Alla firma saranno presenti:

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò

Il Presidente della Giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Salvatore Curcio

Numerosi altri enti e associazioni (Associazione Bancaria Italiana, Camera di Commercio, Arcidiocesi, Diocesi di Lamezia Terme, Anci Calabria, Confidi, Ordini professionali, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali e Associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura), oltre ai Comuni di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato.

Il Prefetto De Rosa ha dichiarato che l’Intesa darà ulteriore impulso alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali che minacciano la libertà degli operatori economici e alterano le normali regole della concorrenza.