Riviera dei Cedri a Casa Sanremo: Promozione della destinazione turistica e incontro con Brunori

Scalea, giovedì 13 febbraio 2025

La Riviera dei Cedri è mare, ma anche montagna: una peculiarità che dà vita a una tradizione gastronomica estremamente particolare. Sulla base di questo punto di forza territoriale, ECOtur e la rete di operatori turistici riunita attorno al progetto promozionale “Riviera dei Cedri – Porta della Calabria” hanno attirato l’attenzione degli ospiti di Casa Sanremo.

Oggi, giovedì 13 febbraio 2025, nello spazio dedicato al progetto presso l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana è passato per un saluto anche Brunori Sas, cantautore calabrese attualmente in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano “L’albero delle noci”.

Per far meglio conoscere la gastronomia del territorio, è risultata preziosa la collaborazione con Associazione Provinciale Cuochi Cosenza, associazione professionale di categoria che aderisce alla Federazione Italiana Cuochi.

I presenti hanno potuto gustare “Oro e Fuoco”, un risotto delicato ma dai sapori decisi, proprio come la gente di Calabria. “Oro”, a richiamare la preziosità del cedro, e “Fuoco” che evoca la piccantezza del peperoncino Diavolicchio Diamante, prodotti principi della tipicità della Riviera dei Cedri. Un’esperienza, un racconto culinario di terra e mare, di dolcezza e ardore, di tradizione e passione.

Casa Sanremo, hub per artisti, giornalisti e addetti ai lavori che ogni anno confluiscono a Sanremo per il Festival, ha offerto opportunità per promuovere a 360 gradi “Riviera dei Cedri – Porta della Calabria”.

“Il nostro intento – ha detto Giancarlo Formica, presidente ECOtur – era portare qui a Sanremo la proposta territoriale alla quale lavoriamo da tempo. Casa Sanremo ci ha offerto numerose possibilità di raccontare la Riviera dei Cedri, il Parco Nazionale del Pollino e, in particolare, le sue eccellenze gastronomiche, il cedro e il peperoncino. Oltre ai molti incontri fatti – ha aggiunto -, questo è stato possibile grazie alla partecipazione a L’Italia in Diretta, format di successo del palinsesto televisivo di Casa Sanremo che promuove i territori italiani con interviste e cooking-show in diretta, e a Radio Casa Sanremo, radiovisione h24 dell’area hospitality”.

“Riviera dei Cedri – Porta della Calabria” è un’iniziativa di cooperazione turistica finalizzata alla valorizzazione del territorio della Riviera dei Cedri e del versante tirrenico del Parco Nazionale del Pollino. È sostenuta dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014-2020, “Pal Etrog, Economia e Turismo Rurale, Opportunità con il Gal” del Gal Riviera dei Cedri, con l’intervento 16.3.1 III edizione “Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici inerenti al turismo rurale del territorio”.

L’obiettivo è creare una rete di operatori turistici per sviluppare e commercializzare nuovi servizi legati al turismo rurale e sostenibile. Attraverso strategie di marketing, eventi promozionali, workshop, press ed educational tour, laboratori esperienziali e masterclass, si punta ad esaltare i prodotti tipici locali, come il cedro e il peperoncino, simboli identitari della Calabria.

Dopo la presenza alla Bit Milano 2025 e a Casa Sanremo, la prossima tappa di promozione del progetto è in Germania alla F.RE.E, Fiera del turismo e del tempo libero in programma a Monaco fino al 19 febbraio 2025.