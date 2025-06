Riviera dei Cedri, una vittoria per il territorio: da oggi cinque nuove fermate Intercity a Diamante

DIAMANTE (CS) – Da oggi, 21 giugno, la stazione di Diamante-Buonvicino diventa uno snodo ancora più cruciale per la mobilità della Riviera dei Cedri. Saranno infatti attive fino al 28 settembre cinque nuove e strategiche fermate per i treni Intercity, un risultato fondamentale per accogliere al meglio i flussi turistici estivi e, al contempo, garantire un collegamento efficiente per i pendolari.

L’importante traguardo è il frutto di un’azione sinergica e determinata, avviata lo scorso febbraio dai sindaci di Diamante, Buonvicino, Maierà e Grisolia. Con una richiesta congiunta inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), i primi cittadini avevano sottolineato la necessità di implementare il servizio ferroviario per valorizzare un’area a forte vocazione turistica.

La proposta ha trovato l’accoglienza favorevole del MIT, che ha dato il via libera definitivo dopo aver ricevuto lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto da Trenitalia. La comunicazione ufficiale è giunta proprio ieri, confermando l’istituzione delle nuove fermate.

Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci Achille Ordine (Diamante), Angelina Barbiero (Buonvicino), Ivano Russo (Maierà) e Saverio Bellusci (Grisolia). In una nota congiunta, hanno sottolineato come questo successo sia stato “ideato e raggiunto insieme”, ringraziando anche la Delegazione ACI Diamante-Carrozzino, che ospita la biglietteria ufficiale di Trenitalia. Quest’ultima ha svolto un ruolo chiave, facendosi portavoce delle istanze di viaggiatori, operatori turistici e strutture ricettive del territorio, confluite poi nel documento inviato al Ministero.

I sindaci hanno esteso i loro ringraziamenti al MIT e alla direzione di Trenitalia, certi che il nuovo servizio “avrà un impatto sociale notevole per i pendolari e ricadute positive sul territorio, con benefici tangibili per il turismo e l’economia locale”.

I nuovi collegamenti nel dettaglio

Le cinque nuove fermate che si aggiungono a quelle già operative sono: