Riviera Experience, a San Nicola Arcella il confronto sul turismo esperienziale nella Riviera dei Cedri

SAN NICOLA ARCELLA – Una giornata dedicata al futuro del turismo nella Riviera dei Cedri, tra valorizzazione del territorio, identità culturale, ambiente, sentieristica, borghi, enogastronomia ed esperienze autentiche.

Si terrà il prossimo 22 maggio, alle ore 11, presso Il Clubbino di San Nicola Arcella, l’evento “Riviera Experience – Turismo Esperienziale nella Riviera dei Cedri”, promosso con il coinvolgimento di istituzioni, operatori del settore, associazioni, professionisti e rappresentanti del mondo turistico e culturale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avviare un confronto concreto sulle potenzialità del territorio e sulle nuove forme di turismo sempre più orientate alla qualità dell’esperienza, alla sostenibilità, alla valorizzazione dei luoghi e delle comunità locali.

Al centro del dibattito ci saranno temi strategici per lo sviluppo dell’Alto Tirreno cosentino: turismo lento, sentieristica, tutela ambientale, aree interne, promozione integrata, agricoltura identitaria e nuove opportunità legate all’accoglienza esperienziale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo.

Numerosi gli interventi previsti da parte di rappresentanti istituzionali regionali, amministratori, dirigenti, esperti del settore turistico e culturale, associazioni e operatori impegnati nella promozione del territorio.

Tra i partecipanti figurano Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione; Antonio Montuoro, assessore regionale all’Ambiente; i consiglieri regionali Antonio De Caprio, Pierluigi Caputo e Angelo Brutto; Cosimo Caridi, dirigente del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale; Fulvia Caligiuri, direttore generale Arsac; Luigi Irangi, commissario del Parco Nazionale del Pollino; Pino Greco, presidente CAI Calabria; Anna Lacava, componente del CDA Borghi più Belli d’Italia; Domenico Amoroso, direttore GAL Riviera dei Cedri; Angelo Adduci, presidente del Consorzio del Cedro di Calabria.

Previsti inoltre gli interventi di professionisti ed esperti del comparto turistico e territoriale, tra cui Mariacarmela Passarelli, docente di Innovazione e Management presso l’Unical, Debora Calomino, giornalista specializzata in turismo e territorio, Cristina Avallone, presidente della Pro Loco di San Nicola Arcella, Angela Annuzzi, presidente della Pro Loco Verbicaro, Biagio Cavaliere, cofondatore Visit Papasidero, Angelo Napolitano, vicepresidente ITS Academy Elaia Calabria, Luigi Salsini, presidente Fare Calabria, Giuseppe A. Cosentino, referente sentieristica CAI, Andrea Fama, fondatore Explore Scalea, e Raffaele Maritato di Diamante Tourism.

A moderare l’incontro saranno le giornaliste Nicoletta Toselli ed Emilia Manco.

L’evento punta a costruire una rete territoriale capace di mettere in connessione mare, borghi, natura, cultura e tradizioni, in una visione condivisa di sviluppo turistico sostenibile e identitario per l’intera Riviera dei Cedri.