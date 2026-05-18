“Riviera Experience”, la Riviera dei Cedri prova a costruire una rete unica del turismo esperienziale

La Riviera dei Cedri come un’unica destinazione turistica capace di unire mare, borghi, archeologia, sentieri, cultura, produzioni identitarie e paesaggi. È questa la visione al centro di “Riviera Experience – Turismo Esperienziale nella Riviera dei Cedri”, l’incontro promosso dal Comune di San Nicola Arcella in programma il 22 maggio alle ore 11 presso Il Clubbino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avviare un confronto operativo sulle potenzialità del territorio e sulle strategie necessarie a costruire una proposta turistica più coordinata, riconoscibile e competitiva, capace di valorizzare le eccellenze locali anche oltre la stagione estiva.

Al centro del dibattito ci sarà il tema della messa in rete dei principali attrattori della Riviera dei Cedri, dai geositi ai borghi storici, dai percorsi naturalistici alle esperienze outdoor, passando per cultura, ambiente ed enogastronomia.

Un modello che punta su autenticità, identità territoriale e qualità dell’esperienza come elementi strategici per intercettare un turismo sempre più orientato alla scoperta dei luoghi e delle comunità.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo.

Previsti gli interventi dell’assessore regionale Gianluca Gallo, del consigliere regionale Antonio Montuoro e dei consiglieri regionali Antonio De Caprio, Pierluigi Caputo e Angelo Brutto, insieme a dirigenti regionali, esperti del settore, rappresentanti del mondo universitario, associativo e delle realtà impegnate nella promozione territoriale.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi legati alla valorizzazione dei borghi, alla tutela ambientale, ai percorsi esperienziali, alle reti territoriali e alle nuove opportunità di sviluppo per l’intera area dell’alto Tirreno calabrese.

L’appuntamento si propone non soltanto come momento istituzionale, ma anche come spazio di confronto tra enti, operatori e realtà territoriali già impegnate nella promozione della Riviera dei Cedri, con l’obiettivo di mettere in connessione idee, progettualità e buone pratiche.

L’incontro sarà moderato dalle giornaliste Nicoletta Toselli ed Emilia Manco.