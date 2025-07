Rivoluzione Rheggio 743 a.C., il Responsabile dei Reggini Fuorisede Antonio Zappia sulla raccolta differenziata: “Servizio scadente ed insufficiente”.

REGGIO CALABRIA :: 29/07/2025 :: “La raccolta differenziata a Reggio Calabria continua a mostrare le sue profonde criticità, specie nei quartieri periferici della città.” A dichiararlo è Antonio Zappia, responsabile dei Reggini Fuorisede del Movimento “Rivoluzione Rheggio 743 a.C.”, che dopo due settimane di permanenza a Reggio, ha voluto documentare personalmente la condizione in cui versano alcune aree cittadine.

“In particolare – denuncia Zappia – via Villini Norvegesi e via Villini Svizzeri si trovano da giorni in uno stato di completo degrado, con l’organico non raccolto da almeno due settimane. Non si tratta di un caso isolato: numerosi quartieri periferici condividono lo stesso destino, vittime di un servizio scadente e disorganizzato.”

Il responsabile dei Reggini Fuorisede punta il dito contro l’assenza di controlli da parte dell’amministrazione comunale: “È evidente che manca un monitoraggio serio e costante sull’operato della società Ecologia Oggi. Non si può continuare a chiudere gli occhi mentre i cittadini pagano la Tari più alta d’Italia per un servizio che definire insufficiente è un eufemismo.”

Zappia, che nei giorni scorsi ha effettuato sopralluoghi con il consigliere comunale Massimo Ripepi, aggiunge: “Abbiamo raccolto immagini eloquenti che raccontano una realtà dimenticata, fatta di incuria e abbandono. Questa amministrazione continua a penalizzare i cittadini con disservizi, sprechi e totale assenza di pianificazione. Il biglietto da visita che offriamo ai turisti è imbarazzante.”

Con tono fermo, Zappia conclude: “A questi amministratori chiediamo almeno un sussulto di dignità e responsabilità. Se non si è in grado di garantire i servizi essenziali, l’unica scelta decorosa sarebbe quella delle dimissioni. Ma sappiamo che le preghiere sono vane. Con pazienza e determinazione, aspetteremo il giorno del cambiamento, ormai vicino.”