Rizziconi accoglie il Natale tra musica ed enogastronomia: al via ai mercatini e all’accensione delle luminarie – VIDEO

Rizziconi (RC), 8 dicembre 2025 – Un’atmosfera singolare, tra un misto di gusto e tradizione quella che ha interessato la Contrada Spina a Rizziconi, nel reggino.

Ed è così che la comunità cittadina ha accolto l’inizio delle festività natalizie. Un nutrito programma di eventi per rievocare la gioia tipica del Natale, immersi tra luci, decori e il profumo inebriante della tradizione culinaria nostrana.

La manifestazione, promossa dall’associazione San Rocco, ha garantito il divertimento dei più piccoli con la presenza di ospiti speciali del mondo natalizio tra cui Olaf e la Renna. Un’iniziativa che vede protagonisti i bambini, chiamati anche a portare con se una decorazione, disegno o pensiero scritto da deporre sull’albero allestito in contrada Spina.

Ad inaugurare l’evento l’accensione delle luminarie e la benedizione a cui è seguita la zeppolata, la preparazione dei dolci tipici rizzonesi del periodo natalizio, pronta non solo ad allietare il palato dei presenti quanto anche a trasformare una semplice degustazione in un momento conviviale, fine a promuovere la bellezza dello star insieme.

L’associazione promotrice esprime soddisfazione in merito alla riuscita della manifestazione, realizzata per regalare un clima di gioia e convivilaità nel territorio rizziconese, e per l’occasione augura alla comunità un felice Natale.