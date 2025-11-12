Rizziconi: in arrivo interventi da oltre 450 mila euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali SP 24 e SP 25

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato il percorso per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo la SP 24 25 Dismessa, nel territorio comunale di Rizziconi, per un importo complessivo di 457.720,82 euro, strada tradizionalmente nota come strada di collegamento del “Ponte Vecchio”.

L’intervento rientra nel programma pluriennale 2022-2029 finanziato grazie alle risorse del DM MIT n. 141 del 9 maggio 2022, destinate alla manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e ripristino funzionale della rete viaria metropolitana.

Negli ultimi anni, il territorio calabrese è stato duramente colpito da eventi meteorologici eccezionali che hanno aggravato la già precaria condizione della rete stradale provinciale. Frane, smottamenti e dissesti idrogeologici hanno infatti compromesso la percorribilità di molte arterie, rendendo urgenti interventi di consolidamento e ripristino.

Il progetto prevede una serie di opere mirate al recupero e alla sicurezza dei tratti viari interessati, tra cui:

ripristino della pavimentazione stradale nelle zone danneggiate o usurate, con rifacimento del tappetino d’usura e degli strati di binder;

risanamento e sistemazione dei sistemi di drenaggio e delle opere idrauliche (cunette, tombini, fossi laterali) per il corretto deflusso delle acque meteoriche;

ricostruzione di muri di sottoscarpa e di sostegno in calcestruzzo armato o gabbioni metallici, nelle aree soggette a cedimenti o erosioni;

installazione e sostituzione delle barriere di sicurezza stradali conformi alla normativa vigente (classe H1);

ripristino e aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale, in linea con gli standard previsti dal Codice della Strada.

Sono inoltre previste opere strutturali di rilievo, tra cui pali trivellati, tiranti, fondazioni in calcestruzzo armato, e interventi di idrosemina e contenimento dei versanti.

Soddisfazione è stata espressa dal Vice Sindaco metropolitano Carmelo Versace, con delega alla Viabilità:

“Questo intervento – ha dichiarato Versace – rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di messa in sicurezza e riqualificazione della nostra rete viaria metropolitana. Restituire efficienza e sicurezza a strade come la SP 24 e la SP 25 significa garantire collegamenti più sicuri e moderni, ma anche sostenere le comunità locali e le attività economiche della Piana di Gioia Tauro. La Città Metropolitana continua a investire con serietà e concretezza, dando priorità alle opere che migliorano la qualità della vita dei cittadini.”

A nulla servono infatti, prosegue il Vice Sindaco, le continue e strumentali polemiche di chi insiste nel sostenere che le risorse messe in campo non sarebbero sufficienti per il completamento dell’opera. Gli amministratori locali dovrebbero piuttosto impegnarsi a collaborare con la Città Metropolitana, facendo fronte comune per la battaglia sul conferimento delle funzioni, piuttosto che tentare di screditare il sottoscritto, che continua ad agire con coerenza e nell’interesse del bene comune.