Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: Leone XIV è il nome da lui scelto

Il primo Pontefice statunitense della storia; forse non tanto statunitense per la sua lunga “carriera” da missionario nelle periferie del mondo.

Sono circa le 19:20 quando il cardinale protodiacono Dominique Mamberti annuncia la celebre formula latina:”Habemus Papam”.

Visibilmente commosso, Roberto Francis Prevost si affaccia timidamente dal balcone della loggia; è appena stato eletto Capo della Chiesa a seguito della fumata bianca emessa un’ora prima, dopo solo quattro scrutini; ha scelto di chiamarsi Leone XIV, forse ispirato alla figura di Papa Vincenzo Pecci, Leone XIII, autore della “Rerum Novarum sulla nuova dottrina sociale.

Il suo “minus petrinus” ha inizio con una parola scalfita come roccia nei libri sacri delle tre grandi religioni, la “pace”. Ed è proprio la pace un tema particolarmente caro al suo predecessore, il compianto Papa Francesco, del quale Leone XIV sembra voler raccogliere una buona parte di eredità spirituale.

Nativo di Chicago, ma di origini spagnole, francesi e italiane, Prevost ha conseguito la laurea in scienze matematiche e in filosofia. Di formazione agostiniana, svolge un lungo periodo di missione in Perù con l’incarico di cancelliere della Diocesi di Chulucanas.

È stato membro dei Dicasteri per la dottrina della fede. Nel 2023, Papa Francesco lo nomina cardinale diacono di Santa Monica.

Dal discorso da lui emesso prima della tradizionale benedizione “Urbi et Orbi”, Leone XIV sembra aver seminato chiaramente le basi del suo prossimo pontificato.

Ha richiamato costantemente alla costruzione di ponti e di una “pace disarmata e disarmante”, ha sottolineato l’importanza di questo giorno, 8 Maggio, memoria della Vergine Santissima del Rosario di Pompei e all’essenzialità dell’intercessione mariana. Ha ribadito il concetto bergogliano di Chiesa che accoglie tutti, ricordando commosso il suo predecessore e il suo minus di evangelizzazione peregrinante.

Un Papa moderato, a cavallo tra la linea estremamente progressista di Bergoglio e quella nettamente conservatorista di Sarah. Egli non rinuncia ai tradizionalismi dedicati al Vescovo di Roma quali la mazzetta e l’anello del pescatore in oro, ma con la sua empatia e il suo parlare semplice e al contempo forte, ha già legato a sé diverse persone.