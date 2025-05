Roberto Furfaro tra i finalisti del Campionato del Bergamotto: “Così racconto la mia Calabria”

C’è un’emozione difficile da descrivere quando si rappresenta la propria terra in un evento che ne celebra una delle eccellenze più autentiche. Lo sa bene Roberto Furfaro, maestro pasticcere calabrese, che ha conquistato un posto tra i dieci finalisti del Campionato del Bergamotto di Reggio Calabria, promosso da APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana).

«Essere selezionato tra i finalisti è per me motivo di grande orgoglio e una conferma di quanto sia importante credere nelle proprie radici», dichiara Furfaro. La sua partecipazione ha avuto come fulcro il bergamotto, agrume simbolo della provincia di Reggio Calabria, coltivato prevalentemente lungo la fascia costiera che si affaccia sul Mar Ionio. Caratterizzato da una buccia liscia e sottile, e da un sapore deciso, con note aspre e amarognole, il bergamotto è un frutto che racchiude in sé identità, cultura e potenzialità ancora da esplorare.

«Calabrese e fiero di esserlo, ho sempre sentito il dovere di valorizzare il mio territorio e le sue risorse più autentiche. Il bergamotto è molto più di un ingrediente: è un simbolo della nostra storia», afferma il pasticcere.

Per il concorso, Furfaro ha proposto due dolci originali che fondono tradizione e innovazione. Il primo è un lievitato che ha chiamato PanBergamotto: soffice e profumato, è realizzato con lievito madre e una lavorazione lenta e rispettosa dei tempi naturali di fermentazione. All’interno, il succo fresco di bergamotto, i canditi e la buccia grattugiata conferiscono un profilo aromatico intenso e armonioso.

Il secondo dolce è una torta da credenza dal nome evocativo: BergAmuri. «Ho scelto questo nome per unire il bergamotto all’idea di amore», spiega Furfaro. La base di pasta frolla friabile accoglie un generoso strato di frangipane alle mandorle impreziosito dal bergamotto. A completare il dolce, una confettura artigianale che ne esalta le note agrumate e aromatiche, e una guarnizione di mandorle filettate che aggiungono croccantezza ed equilibrio.

«Partecipare a questo evento non è stato solo un confronto con altri professionisti, ma un’occasione per raccontare — attraverso il gusto — una storia fatta di passione, identità e appartenenza», conclude Furfaro.

Il bergamotto, da semplice frutto, diventa così un messaggero di Calabria: e nelle mani sapienti del maestro pasticcere reggino si trasforma in racconto, profumo, memoria.