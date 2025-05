Roberto Gallo e le dodici lezioni di business a suon di sciabola

Si terrà venerdì 23 Maggio alle ore 19.30 tra le bellezze del Riva Restaurant & Lounge Bar

di Falerna, la presentazione del libro di Roberto Gallo “ La Sciabolata dell’Imprenditore”.

L’imprenditore di successo, propone nella sua opera ben dodici lezioni di business a tutti

coloro che, come lui, vogliono investire nella propria terra d’origine.

Il successo del Riva Restaurant è il risultato di una strategia ben precisa: valorizzare la

bellezza e il potenziale della costa tirrenica calabrese, offrendo un’esperienza gastronomica

di livello in un’atmosfera elegante e raffinata. Grazie all’attenzione ai dettagli e la costante

innovazione, il Riva Restaurant e’ la location d’eccellenza per tutte le stagioni.

Elemento distintivo, nonché “battesimo” di partecipazione e’ l’arte del sabrage.

<<Sin dal primo anno della mia attività imprenditoriale ho festeggiato i traguardi raggiunti

con l’arte del sabrage, e’ bello vedere che questo gesto, la sciabolata, sia diventato un rito

per i clienti del nostro Restaurant>>dichiara Roberto Gallo.

L’importanza della reputazione, l’innovazione per distinguersi nel mercato, la capacità di

individuare la strategia giusta al momento opportuno e di perseguirla con

determinazione,valorizzare la propria storia, comunicandola in modo efficace per creare

un legame con i potenziali clienti. Sono solo alcuni dei pilastri strategici che Gallo condivide,

riportando la propria esperienza come esempio concreto, un consiglio amichevole e pratico

su cosa fare e come farlo, con un punto di vista originale che aiuta a ridurre al minimo gli

errori di chi avvia un’idea di business.

<<Il libro insegna a far crescere un’attività con tre ingredienti fondamentali: coraggio,

passione e capacità di credere nei propri sogni>> dichiara l’imprenditore.