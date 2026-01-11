Roberto Perrotta “solidarietà e vicinanza agli imprenditori del comporto balneare che hanno subito danni dalla mareggiata di stanotte”

Dichiarazione del Sindaco Roberto Perrotta:

«Desidero innanzitutto esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti degli imprenditori del comparto balneare le cui strutture hanno subito diversi danni dalla mareggiata di stanotte.

L’Amministrazione Comunale si impegnerà affinché vi sia insieme agli organi sovracomunali la possibilità di fornire risposte immediate a chi oggi fa la conta dei danni.

Ringrazio tutti coloro i quali in queste ore hanno fornito supporto attivo nel monitorare e nel ripristinare i luoghi interessati dalle intemperie.

Ringrazio tutta la Giunta, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri Comunali per il sostegno e la disponibilità.

Ringrazio la Polizia Locale, il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile per il supporto mai venuto meno in queste ore delicate.

Grazie al Settore Tecnico Manutentivo in tutte le sue articolazioni e alle Cooperative sociali.

Con il loro determinante ausilio stamattina il nostro litorale costiero, dal lungomare San Francesco alla località Pennelli, è stato ripulito della sabbia e dai detriti trascinati dalla forza delle onde.

In questo modo le arterie stradali che costeggiano l’arenile sono tornate ad essere fruibili e sicure.

Grazie anche per il lavoro di pulizia e manutenzione che svolgete quotidianamente con abnegazione.

Ringrazio anche i Cittadini per la collaborazione ed il senso di responsabilità.

Infine, voglio informarvi che Giovedì 15 Gennaio è in programma un incontro istituzionale, già programmato, con RFI, richiesto congiuntamente al Sindaco di San Lucido Cosimo De Tommaso durante il quale saranno illustrate tutte le iniziative e gli interventi strutturali da adottare, o che già sono in itinere, per la messa in sicurezza della viabilità stradale e ferroviaria».