Roccaforte del Greco, ripristinato il servizio farmaceutico: il sindaco Nucera soddisfatto per la soluzione temporanea individuata

L’Amministrazione comunale di Roccaforte del Greco esprime soddisfazione per la soluzione temporanea individuata che ha consentito di ripristinare il servizio di distribuzione dei farmaci a favore della popolazione, dopo le difficoltà legate alla prolungata chiusura della farmacia del paese.

Il risultato rappresenta una prima e importante risposta alle esigenze della comunità, con particolare riferimento agli anziani, agli ammalati e a tutti i cittadini che necessitano con continuità di farmaci e presidi sanitari.

In queste settimane il sindaco Ercole Nucera, insieme all’Amministrazione comunale, ha portato avanti un’intensa attività di interlocuzione con le istituzioni competenti, sollecitando una soluzione capace di garantire la continuità di un servizio essenziale per il territorio.

«Esprimo soddisfazione per essere riusciti a individuare una soluzione tampone che consente di ripristinare il servizio farmaceutico per i nostri cittadini – dichiara il sindaco Ercole Nucera.

Si tratta di un risultato importante, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, che in questi mesi hanno dovuto affrontare notevoli disagi».

Il primo cittadino sottolinea come il risultato sia stato possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità dimostrate dalle istituzioni coinvolte.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per l’attenzione riservata fin dall’inizio alla problematica e per la costante disponibilità al confronto.

Ringrazio inoltre la dirigenza dell’ASP di Reggio Calabria, e in particolare Maddalena Berardi, per l’impegno profuso nella ricerca di una soluzione concreta, nonché l’Arma dei Carabinieri, che ha garantito collaborazione, disponibilità e attenzione nel percorso intrapreso».

Il sindaco Nucera evidenzia che la misura adottata ha carattere temporaneo, ma consente nell’immediato di assicurare alla popolazione l’accesso ai farmaci, in attesa di una soluzione definitiva alla vicenda.

«Abbiamo sempre considerato il servizio farmaceutico un presidio indispensabile per Roccaforte del Greco.

Per questo non abbiamo mai smesso di lavorare, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuna istituzione, affinché i cittadini non venissero lasciati soli.

La soluzione raggiunta dimostra che, attraverso il dialogo e la collaborazione istituzionale, è possibile dare risposte concrete anche alle situazioni più complesse».

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo aperte tutte le interlocuzioni necessarie affinché alla soluzione temporanea possa seguire quanto prima un assetto stabile e definitivo del servizio.

«Il nostro impegno prosegue conclude il sindaco Ercole Nucera con l’unico obiettivo di tutelare la nostra comunità e garantire servizi essenziali, efficienti e accessibili a tutti.

Ringrazio ancora una volta tutte le istituzioni che hanno contribuito, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, al raggiungimento di questo importante risultato».