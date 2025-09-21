Rocco Agostino (Forza Italia): “Giannetta si è sempre distinto per impegno, competenza e concretezza”

Il vicesindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Dott. Rocco Agostino, ha ufficializzato il suo sostegno alla candidatura del Dott. Domenico Giannetta al Consiglio Regionale per la lista di Forza Italia nella circoscrizione Sud.

In una lettera aperta ai cittadini, Agostino ha espresso la sua profonda convinzione che Giannetta rappresenti una figura concreta e indispensabile per il futuro del territorio e dell’intera Calabria.

“Voglio sostenere ha dichiarato Rocco Agostino una persona che non è solo il nostro candidato, ma una figura che conosce il nostro territorio, che ascolta prima di parlare e che agisce prima di promettere. Sto parlando del Dott. Domenico Giannetta, una persona capace, onesta e concreta”.

Il vicesindaco ha sottolineato in particolare la doppia natura del candidato, medico e politico, come garanzia di un approccio orientato all’ascolto e alla risoluzione dei problemi. “Prima ancora di essere un politico, è un medico, abituato ad ascoltare, curare e accompagnare le persone.

Questa sua esperienza professionale si riflette in un’azione politica che si concentra sulle persone, non sui numeri, ponendo al centro una visione chiara fatta di impegni concreti, come una sanità pubblica e accessibile che curi le persone e non i bilanci, un lavoro dignitoso che dia certezze ai giovani, trasporti efficienti per collegare i territori e un ambiente da difendere per uno sviluppo sostenibile, con scuole, cultura e servizi al centro dell’azione regionale”.

Il vicesindaco Rocco Agostino ha concluso la sua lettera con un forte appello, ribadendo la sua stima personale e il suo impegno quotidiano come amministratore locale:

“Questa Regione ha bisogno di persone come il Dott. Domenico Giannetta. Io sarò al suo fianco, sempre, perché la buona politica si fa insieme. Se vinciamo insieme oggi, possiamo cambiare davvero il domani”.