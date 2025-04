Rocco Femia “con Marina di Gioiosa, Cuore e Futuro realizzeremo il sogno dei cittadini”

“Con emozione e grande orgoglio, abbiamo presentato ufficialmente la lista “Marina di Gioiosa, Cuore e Futuro”, una squadra straordinaria che si candida a guidare il nostro paese verso una nuova stagione di crescita, partecipazione e rinascita.

Accanto a me ci sono donne e uomini che rappresentano la vera forza di Marina di Gioiosa, persone competenti, oneste, appassionate e unite da un unico grande obiettivo: mettere il cuore al servizio del futuro della nostra comunità”.

Queste le parole del candidato a Sindaco Rocco Femia che in questi giorni ha potuto percepire in prima persona il crescente entusiasmo per la sua ricandidatura a primo cittadino.

“Abbiamo costruito prosegue Femia questa lista, rappresentativa di tutte le anime della nostra comunità, ascoltando i bisogni reali della gente, raccogliendo sogni, proposte e idee. Oggi siamo qui, più forti che mai, spinti dall’entusiasmo e dall’affetto che i cittadini ci stanno dimostrando giorno dopo giorno.

I nomi che compongono questa squadra Rocco Agostino, Danilo Barba, Nicola Catalano, Salvatore Catalano, Barbara Costa, Carmela Femia, Matteo Femia, Rossella Logozzo, Domenico Lupis, Vincenzo Misserianni, Alessia Ursino, Domenico Zavaglia – sono garanzia di serietà, competenza e radicamento nel territorio.

Siamo una squadra fatta di esperienze diverse che si completano e si rafforzano reciprocamente.

Un team pronto a lavorare da subito per ridare a Marina di Gioiosa il ruolo che merita: una comunità viva, orgogliosa, capace di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici”.

Il consenso crescente che circonda il progetto trasmette anche un senso di forte responsabilità.

Ecco perché “Marina di Gioiosa, Cuore e Futuro” promette di portare avanti una precisa idea politica che punta, tra l’altro, a rilanciare l’economia locale, valorizzare le realtà locali, curare il verde pubblico, rinnovare la macchina amministrativa e rafforzare i servizi sociali.

Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento di settori come sport e scuola, che consideriamo fondamentali per la crescita del territorio”.

“Siamo a un mese dal voto sottolinea l’ex Sindaco e continueremo ad incontrare le persone, raccontare il nostro progetto e costruire, passo dopo passo, il cambiamento che Marina di Gioiosa merita.

Chiedo a tutti i cittadini di darci fiducia: siamo pronti. La nostra campagna sarà fatta di incontri veri, di proposte reali e di tanto entusiasmo.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che avevano dato la propria disponibilità alla candidatura, ma non sono stati inseriti per questioni esclusivamente numeriche, continueranno ad essere parte attiva del nostro movimento e sono sicuro che il loro contributo sarà fondamentale”.

Femia conclude ribadendo che “Incontrerò ogni cittadino che vorrà ascoltarmi e discuterò ogni idea. Chiedo fiducia, ma soprattutto chiedo partecipazione.

Marina di Gioiosa Ionica ha bisogno di tutti noi, di gruppi di lavoro disposti a lavorare per il bene della città. Siamo pronti a costruire insieme una nuova stagione di crescita, inclusione e futuro.

Saremo disponibili ad ascoltare i nostri concittadini per aiutarli a risolvere i loro problemi”.

Il programma elettorale sarà presentato nel dettaglio nei prossimi giorni attraverso incontri pubblici per garantire la massima trasparenza e partecipazione.