Roma: 11enne calabrese precipita dal terzo piano di un B&B

Ha riportato gravi danni ad arti e polmoni. Condizioni gravi, ma stabili

Roma, 22 ottobre 2025 – Ore di apprensione per Rocco, un bambino di 11 anni originario di Acri, che nella giornata di ieri sarebbe precipitato dal balcone di un B&B a Roma, in zona Tiburtina.

Il ragazzo, nella Capitale assieme ai genitori e ai fratelli per partecipare ad una festa di laurea, si sarebbe sporto un po’ troppo per salutare la sorella che stava uscendo dal portone, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto, da un’altezza di circa 12 metri.

L’impatto sull’asfalto non gli è fortunatamente stato fatale, ma ha richiesto un delicato intervento chirurgico a seguito delle emorragie interne e ai danni riportati ad arti e polmoni che ne hanno comportato il trasferimento urgente presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesú.

L’11enne è ora in coma farmacologico per monitorarne le condizioni che sono gravi ma stabili.

Da quanto riferisce il consigliere del IV Municipio di Roma, Fabrizio Montanini, incaricato di informare i familiari della vittima circa la sua situazione inoltre, i medici non sono purtroppo ancora in grado di esprimersi in merito allo stato di pericolo di vita.

 

 

