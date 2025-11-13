Arte e cultura

Roma celebra la cultura con il Premio Internazionale “L’Eco dei Comuni e delle Comunità”

di Nicoletta Toselli

Con il patrocinio del Senato della Repubblica, mercoledì 19 novembre 2025 Roma ospiterà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale “L’Eco dei Comuni e delle Comunità”, presso l’Università Popolare di via IV Novembre 157.
Un appuntamento che rinnova l’impegno a promuovere la cultura come luogo d’incontro, dialogo e crescita collettiva, attraverso il valore della parola e della scrittura.

A coordinare l’evento sarà il senatore Marco Perosino. Dopo i saluti istituzionali, interverranno i rappresentanti delle associazioni promotrici del Premio:
l’on. Souad Sbai, presidente dell’ACMID – Donne Marocchine in Italia, il prof. Francesco Florenzano, presidente dell’UNIEDA – Unione Italiana di Educazione degli Adulti, e l’avv. Carmela Pistone per l’Associazione Beddamè.

Seguiranno gli interventi dei membri della Giuria: il prof. Renato Pellegrino, l’avv. Nicola De Marco, la dott.ssa Idapaola Cerenzia, la dott.ssa Nicoletta Greco e Angelo Reina, rappresentante dello staff organizzativo.
La cerimonia sarà conclusa dal prof. Francesco Garofalo, direttore responsabile de L’Eco della Valle e presidente della Giuria del Premio.

Il Premio, che negli anni ha saputo consolidarsi come punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale, anche grazie alla sua filosofia inclusiva, ha registrato quest’anno una partecipazione straordinaria. Numerose le opere giunte da tutta Italia e dall’estero, tra testi editi e inediti, a conferma dell’attenzione crescente verso un’iniziativa che mette al centro la persona, la parola e il senso di comunità.

«Questo riconoscimento – ha sottolineato il prof. Garofalo – nasce dalla volontà di dare voce ai territori e a chi li racconta. La scrittura è un ponte che unisce, che permette alle comunità di riconoscersi e dialogare. In ogni edizione scopriamo nuovi talenti e, soprattutto, nuove storie che restituiscono la bellezza della condivisione e della partecipazione civile».

Con il Patrocinio del Senato della Repubblica, l’edizione 2025 conferma dunque il Premio “L’Eco dei Comuni e delle Comunità” come una delle più autorevoli manifestazioni culturali del Paese, capace di valorizzare la creatività, la coesione sociale e l’impegno civile attraverso la forza sempre attuale della parola scritta.

