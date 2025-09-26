Roma si “infiamma”: presentata la VII edizione di HOTtobre Piccante

ROMA – La Sala del Carroccio in Campidoglio ha ospitato oggi, 26 settembre 2025, la conferenza stampa di presentazione della VII edizione di HOTtobre Piccante, il Peperoncino Festival di Roma, che si terrà dal 3 al 5 ottobre presso il Vivaio Garden Tre Fontane. La manifestazione, organizzata dalla delegazione romana dell’Accademia Italiana del Peperoncino Ipse Dixit, promette tre giorni all’insegna di gusto, cultura e passione piccante.

Moderato con la consueta professionalità dalla giornalista RAI Chiara Prato (TG2), l’incontro ha visto la partecipazione degli organizzatori – Antonio Bartalotta (Presidente Ipse Dixit), Alfredo De Luca (Direttore artistico) e Daniela Piron (Vicepresidente delegazione romana) – e di numerosi ospiti istituzionali e culturali.

Il festival si conferma non solo un appuntamento gastronomico, ma anche un importante strumento di promozione territoriale. Lo ha sottolineato il Sen. Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della 9ª Commissione permanente del Senato, evidenziando il valore dell’evento per la valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane e delle tradizioni locali.

Un legame particolare è stato ribadito con la Calabria, la terra che ha eletto il peperoncino a proprio simbolo identitario. Ernesto Magorno, Presidente de L’Orodicalabria, ha infatti evidenziato l’importanza di sostenere eventi che rafforzino questo vincolo culturale.

“Manifestazioni come HOTtobre Piccante sono fondamentali per rafforzare il legame con la Calabria, una terra che ha fatto del peperoncino un vero simbolo identitario e culturale,” ha dichiarato Magorno, sottolineando come il festival sia una vetrina cruciale per le eccellenze del Sud Italia.

L’edizione 2025 si preannuncia ricca di eventi multisensoriali. Tra le novità annunciate, spiccano la competizione romantico-piccante “Bacio Piccante”, la mostra internazionale dei peperoncini a cura di Arturo Rencricca e l’imperdibile gara per i mangiatori più audaci, la “Grand Pic di Roma”.

La madrina dell’evento, Mariella Sapienza, ha confermato la sua partecipazione, garantendo la sua “energia inconfondibile” ormai elemento portante dello spirito del Festival.

Infine, la conferenza è stata il palcoscenico per la consegna del prestigioso Premio Calabria 2024, realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, e destinato alle aziende che si sono distinte in ciascuna provincia calabrese, a testimonianza del forte connubio tra la manifestazione romana e la regione d’origine del peperoncino.

Roma è dunque pronta a “infiammarsi” per tre giorni di sapori intensi e cultura piccante.