“Romeo + Giulietta. Esercizi di stile” in scena al Museo Archeologico Lametino 

LAMEZIA. Torna l’appuntamento teatrale di “Domenica al Museo” con lo spettacolo “Romeo + Giulietta. Esercizi di stile”, di Francesco Rizzo con Ada Roncone, diretto da Pierpaolo Bonaccurso, attore e regista di Teatrop. La pièce è in programma alle 17 di domenica 2 novembre 2025 nelle antiche sale del Museo Archeologico Lametino.

La pièce richiama la celeberrima storia d’amore shakespeariana che viene reinterpretata, traendo ispirazione dalla rappresentazione ‘Esercizi di stile’ di R. Queneau. I due protagonisti della storia si incontrano e si scontrano in una serie di scene che scandagliano la loro relazione amorosa, rivissuta in diverse varianti stilistiche.

Lo spettacolo è un particolare studio sul classico shakespeariano in cui anche il pubblico è chiamato a interagire per animare i momenti salienti della famosa e drammatica storia d’amore.

Un momento di teatro molto intenso e partecipato, uno spettacolo per tutti per riflettere su tematiche di grande attualità come l’eterno conflitto tra amore e odio.

La rappresentazione è un ulteriore lavoro di collaborazione per Teatrop, compagnia di produzione di livello nazionale che in questi ultimi anni sta portando avanti il teatro per ragazzi e per le famiglie con la promozione di spettacoli a tema.

“Il nostro obiettivo, il messaggio che vogliamo lanciare – commenta Greta Belometti, direttrice artistica di Teatrop – è quello di offrire un ulteriore strumento di conoscenza e di dialogo fra le diverse generazioni. Senza dimenticare che l’interazione diretta con il pubblico coinvolge in maniera empatica gli spettatori nel dipanarsi dello spettacolo. Queste sono rappresentazioni emblematiche per la comprensione di quelle dinamiche complesse che spesso caratterizzano e condizionano la vita degli adulti e, di riflesso, anche quella dei bambini”.

“Il teatro – rimarcano Bonaccurso e Belometti – non è solo arte recitativa fine a sé stessa ma racchiude in sé una precipua funzione educativa che diventa didattica innovativa per la formazione delle nuove generazioni. Portiamo avanti questo filone da anni ormai, proprio perché crediamo che l’attore non debba solo far divertire o commuovere; dalle tavole del palcoscenico si diffonde un linguaggio carico di sentimenti e valori, di grande impatto per la sensibilità e la percezione emotiva di bambini e ragazzi”.

Appuntamento con “Romeo + Giulietta. Esercizi di stile”, domenica 25 novembre ore 17 – Museo Archeologico Lametino in piazza San Domenico nel centro di Lamezia.

Ingresso e visita al Museo gratuito