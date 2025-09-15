Rosanna Mazzia inaugura la sede elettorale Pd a Trebisacce

Martedì 16 settembre, alle ore 19.00, la Candidata al Consiglio Regionale Rosanna Mazzia, impegnata nella Lista del Partito Democratico, inaugura la propria Sede Elettorale a Trebisacce.

La sede, situata nel centro cittadino lungo Viale della Libertà, sarà luogo di incontro e di confronto con tutte le Cittadine e i Cittadini dell’Alto Ionio Cosentino, un luogo fisico dove dare spazio alle idee e dare ascolto alle istanze del territorio.

“Sono davvero felice afferma la Candidata Rosanna Mazzia di poter inaugurare il nostro Spazio Aperto, la nostra sede elettorale e di poter iniziare da un Comune importante per tutto l’Alto Jonio, cioè Trebisacce.

Sarà un luogo di confronto e di incontro, un laboratorio nel quale affinare e determinare le azioni che vogliamo portare avanti a partire da qui.

Non a caso scegliamo l’Alto Jonio cosentino quale punto di partenza del nostro viaggio, perchè questa è una Terra che è stata per troppo tempo abbandonata e sfruttata dalla politica regionale e invece merita piena centralità, merita di essere Protagonista grazie alle Donne e agli Uomini che la vivono quotidianamente.”