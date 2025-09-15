CosenzaPolitica

Rosanna Mazzia inaugura la sede elettorale Pd a Trebisacce

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio13 minuti fa
16 minuto di lettura
Rosanna Mazzia
Rosanna Mazzia
 
Martedì 16 settembre, alle ore 19.00, la Candidata al Consiglio Regionale Rosanna Mazzia, impegnata nella Lista del Partito Democratico, inaugura la propria Sede Elettorale a Trebisacce.
La sede, situata nel centro cittadino lungo Viale della Libertà, sarà luogo di incontro e di confronto con tutte le Cittadine e i Cittadini dell’Alto Ionio Cosentino, un luogo fisico dove dare spazio alle idee e dare ascolto alle istanze del territorio. 
 
“Sono davvero felice afferma la Candidata Rosanna Mazzia di poter inaugurare il nostro Spazio Aperto, la nostra sede elettorale e di poter iniziare da un Comune importante per tutto l’Alto Jonio, cioè Trebisacce.
Sarà un luogo di confronto e di incontro, un laboratorio nel quale affinare e determinare le azioni che vogliamo portare avanti a partire da qui.
Non a caso scegliamo l’Alto Jonio cosentino quale punto di partenza del nostro viaggio, perchè questa è una Terra che è stata per troppo tempo abbandonata e sfruttata dalla politica regionale e invece merita piena centralità, merita di essere Protagonista grazie alle Donne e agli Uomini che la vivono quotidianamente.”

Rosanna Mazzia

Candidata al Consiglio Regionale – Circoscrizione Nord – Calabria

Partito Democratico

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio13 minuti fa
16 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio