Rosarno: arrestato 40enne per detenzione di droga ai fini di spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato un cittadino gambiano di 40 anni a Rosarno (RC) con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nota integrale

ROSARNO (RC): OPERAZIONE ANTIDROGA. ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 40ENNE ACCUSATO DI DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI DROGA.

I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un cittadino gambiano di 40 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nel territorio, condotta attraverso un’intensificazione dei controlli e una costante attività investigativa. In particolare, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato, i militari hanno rinvenuto della marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato illecito. Inoltre, all’interno dell’abitazione è stato trovato materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.

Nel corso della medesima attività, i militari dell’Arma hanno sequestrato ad ignoti, ulteriore marijuana occultata all’interno di un terreno adiacente all’area sottoposta a controllo.

L’indagato, dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione rientra nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio, contrastando con fermezza ogni forma di criminalità legata allo spaccio di droga.

Si ricorda che la persona arrestata è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.