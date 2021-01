Rosarno: arrestato dai carabinieri un 20enne del posto, deteneva a casa arma clandestina

Condividi

Nei giorni scorsi, a Gioia Tauro e Rosarno, i carabinieri a seguito di continue segnalazioni relative all’ utilizzo improprio di armi da fuoco durante la notte di capodanno, hanno posto in essere diversi servizi di controllo del territorio volti alla ricerca di armi e munizioni illegalmente detenuti.

Nello specifico i militari della Stazione di Gioia Tauro, durante una perquisizione ad un’abitazione sospetta, hanno rinvenuto proprio di fronte alla stessa, numerosi bossoli per pistola, che hanno immediatamente posto sotto sequestro.

A Rosarno, invece, i Carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato un ragazzo del posto, ventenne, incensurato, per possesso di arma clandestina, in quanto nell’ambito di altra perquisizione domiciliare, dopo accurate ricerche, hanno rinvenuto un fucile a pompa, marca Remington cal. 12, in ottimo stato di conservazione con matricola non riconosciuta in ambito nazionale oltre che alcune munizioni dello stesso calibro, nell’illecita disponibilità dello stesso.

Il giovane, incensurato, al termine dell’udienza di convalida è stato posto agli arresti domiciliari, mentre l’arma, perfettamente funzionante e il munizionamento sono stati posti sotto sequestro.