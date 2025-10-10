CronacaReggio Calabria
Rosarno: brutto incidente sulla SS18. Grave uno dei due conducenti – VIDEO
Rosarno (RC), 10 ottobre 2025 – Un grave incidente ha interessato la ss18, nei pressi di Rosarno, nel reggino.
Due mezzi pesanti si sono infatti scontrati per cause ancora in fase di accertamento.
Nell’impatto uno dei conducenti è rimasto
intrappolato tra le lamiere del veicolo ed estratto successivamente dal pronto intervento dei Vigili del fuoco.
L’uomo, soccorso dai sanitari del Pet (Postazione di emergenza territoriale), è stato trasferito presso l’ospedale di Reggio Calabria in elisoccorso. Gravemente ferito, non è però in pericolo di vita.
Sul posto anche le forze dell’ordine che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, oltre che a gestire il traffico per ripristinare la circolazione lungo la statale