Rosarno: la polizia locale arresta un uomo tunisino evaso dai domiciliari

La Polizia Locale di Rosarno guidata dal comandante Magg. Domenico Martino, stamane ha tratto in arresto un uomo Tunisino (J.R.) cl. 80, che dalla notte di domenica 1 settembre si era reso irreperibile alla giustizia.

In particolare, l’uomo nella stessa data, era stato arrestato dalla Polizia Locale di Rosarno per il reato di rissa ed era stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Contravvenendo all’ordine dell’Autorità Giudiziaria si è reso latitante per due giorni, fino a quando gli agenti lo hanno individuato e tratto in arresto in un casolare abbandonato situato in Via Nazionale Nord a Rosarno.