Rosarno trionfa nello sport e nella correttezza: l’ASD Rosarnese vola in Serie C1 e conquista la Coppa Disciplina

Una stagione da incorniciare, che si chiude nel modo più bello e che regala alla città di Rosarno un doppio motivo di immenso orgoglio.

L’ASD Rosarnese Calcio a 5 ha centrato lo storico obiettivo della promozione in Serie C1, coronando un percorso straordinario dopo la finale Playoff contro l’Evergreen.

Un successo sportivo immenso che si unisce a un altro riconoscimento di fondamentale importanza per la nostra comunità: la conquista della Coppa Disciplina FIGC per il campionato di Serie C2.

A complimentarsi ufficialmente con la società, lo staff tecnico e i calciatori è l’Assessore del Comune di Rosarno, Antonino Pronestì, che ha voluto esprimere tutta la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale per questo storico traguardo che arricchisce ulteriormente quanto di buono fatto dai ragazzi nel corso della stagione, dove hanno sfiorato il sogno di vincere il campionato fino alle ultime giornate chiudendo al secondo posto.

È un momento di grandissima soddisfazione per tutta la città di Rosarno” dichiara l’Assessore Pronestì.

“Voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento e i complimenti più vivi a tutta la società dell’ASD Rosarnese, a tutti i ragazzi e, in particolar modo, a Mister Malvaso.

Da anni, con uno straordinario spirito di sacrificio, professionalità e dedizione, il Mister e la squadra rappresentano degnamente il nome di Rosarno in tutta la Calabria. Oggi finalmente si raccoglie il frutto più bello di questo duro lavoro”.

L’Assessore ha poi voluto porre l’accento sul valore simbolico della Coppa Disciplina, un premio che va ben oltre il semplice risultato numerico sul tabellone.

“La promozione in Serie C1 è un traguardo sportivo eccezionale, arrivato dopo aver lottato fino all’ultimo respiro. Ma ciò che ci rende ancora più fieri è la Coppa Disciplina.

Questo riconoscimento dimostra concretamente che la società punta da sempre sulla correttezza, sul rispetto delle regole e sui valori sani dello sport all’interno del rettangolo di gioco. È la prova tangibile che qualcosa sta cambiando, che la nostra città sa esprimere eccellenze straordinarie.

Questa è Rosarno: premio disciplina e promozione. Grazie di cuore, ragazzi, per averci fatto sognare e per aver onorato la nostra città! Viva Rosarno!”

La promozione in C1 e il premio fair play della Rosarnese cancellano ogni stereotipo, dimostrando come lo sport sia il motore sano del cambiamento e dell’orgoglio rosarnese.