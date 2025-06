Roseto Capo Spulico celebra il restauro della statua di Maria Santissima del Monte Carmelo

Prosegue con successo la mostra fotografica “Restaurare: Segno di Memoria e Devozione”, giunta alla sua seconda fase, che propone un nuovo percorso fotografico dedicato al restauro della statua in cartapesta policroma di Maria Santissima del Monte Carmelo, pregevole opera della rinomata scuola leccese di cartapesta.

L’esposizione, allestita presso la “Vinell” in Piazza La Ragione, sarà visitabile lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 luglio, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo. L’inaugurazione è fissata per le ore 9:00 di lunedì 14 luglio.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dalla prima parte della mostra, dedicata al restauro della statua di Sant’Antonio da Padova, il nuovo allestimento guida i visitatori attraverso pannelli fotografici che documentano le varie fasi del meticoloso intervento conservativo.

Un racconto visivo coinvolgente, capace di restituire dignità e valore a un patrimonio di fede e storia.

Durante il restauro sono emersi anche preziosi dettagli storici: la statua fu donata alla comunità da Giuseppe Durso (1894–1968), cittadino di Roseto Capo Spulico, rafforzando il legame affettivo tra l’opera e il paese.

Il progetto nasce dalla passione e dalla dedizione della restauratrice Pina Munno, da sempre impegnata nella valorizzazione dei piccoli tesori artistici locali.

“Il restauro – spiega Munno – è un viaggio affascinante che non solo ridona vita alle opere, ma spesso rivela preziose scoperte storiche, offrendo nuove prospettive sulla cultura e sul territorio.

Un sentito ringraziamento è rivolto al Reverendo Parroco Don Franco Gimigliano, mandatario del restauro, e al comitato festa Maria Santissima del Monte Carmelo per il sostegno e la collaborazione, così come al Sindaco Avv. Giovanni Pugliese, che continua a investire nella cultura come strumento di crescita e dialogo per l’intera comunità”.

La mostra è patrocinata dal Comune di Roseto Capo Spulico.

L’esposizione rappresenta un’occasione preziosa per tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’arte del restauro: osservare da vicino il “prima e dopo” di un intervento conservativo è un modo concreto per comprendere quanto memoria e devozione possano fondersi nel lavoro paziente di chi, con competenza e passione, custodisce la bellezza.