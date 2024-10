Rossano Sasso a Reggio Calabria per i due anni del governo Meloni 

Un teatro gremito, una platea entusiasta e l’orgoglio per i risultati raggiunti.

Il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria è stato il palcoscenico di una partecipatissima celebrazione dei due anni di governo Meloni, alla presenza del commissario della Lega in Calabria, Rossano Sasso.

Tra sostenitori e militanti, Sasso ha esposto i traguardi della coalizione di centrodestra, sottolineando l’importanza dell’unità e della coesione in un momento cruciale per il Paese.

“Oggi celebriamo il secondo anniversario del governo di centrodestra. In un momento come questo, è fondamentale essere presenti e dare il massimo,” ha dichiarato Sasso.

“Questo Governo è partito con il paese che si trovava di fronte a una grave emergenza energetica e alle conseguenze economiche negative a seguito di due guerre. Abbiamo ereditato difficoltà economiche, ma stiamo facendo progressi significativi.”

Con tono critico, Sasso ha rivolto un appello all’unità della coalizione, rimarcando come il centrodestra, a differenza delle sinistre, condivida una visione comune e valori radicati. “È importante ringraziare tutti coloro che, dai militanti ai consiglieri, dagli assessori ai sindaci, lavorano quotidianamente per il bene della Calabria. La nostra forza è nella coesione.

Noi stiamo insieme per un ideale, non per opportunismo elettorale come le sinistre, unite solo dall’obiettivo di contrastare la destra.”

Non ha risparmiato critiche ai partiti di opposizione, accusandoli di non avere una visione politica, ma solo l’intento di ostacolare il progresso del Paese. “Care Elly Schlein e Giuseppe Conte, continuate pure nelle vostre diatribe e lotte interne. La Calabria e l’Italia vanno avanti, con il nostro impegno costante.”

Sasso ha concluso evidenziando la determinazione del governo a difendere gli interessi nazionali anche contro eventuali pressioni dall’Europa. “La politica non è solo gestione; è visione. Non accettiamo critiche da chi è disposto a tradire l’Italia per convenienza. Il futuro del nostro Paese dipende da noi.”

Inoltre, Sasso ha dedicato ampio spazio alle infrastrutture, illustrando le principali iniziative realizzate per potenziare il sistema di trasporto regionale. Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sono state completate e sono in fase di ultimazione numerose opere che stanno cambiando il volto della Calabria.

Il Sistema Aeroportuale Regionale è stato potenziato, ampliando i collegamenti aerei e rendendo la Calabria più accessibile. Anche il Porto di Gioia Tauro ha beneficiato di interventi mirati a migliorarne l’accessibilità stradale, consolidando il suo ruolo di hub strategico per il Mediterraneo.

Sul fronte autostradale, sono state realizzate nuove arterie di collegamento tra Sibari e Roseto e tra Catanzaro e Crotone, che hanno ridotto sensibilmente i tempi di percorrenza e facilitato la mobilità regionale.

La Strada Statale 106 Jonica è stata al centro di importanti interventi: completati i primi 7 km del Megalotto 3 tra Sibari e Rossano e firmato il contratto per il primo stralcio del lotto 2 tra Crotone e Catanzaro, un passo fondamentale verso il miglioramento della sicurezza e della viabilità della costa ionica.

Oltre a questi interventi, 33 milioni di euro sono stati investiti per migliorare le strade comunali e provinciali, con numerosi progetti già portati a termine in diverse località.

Anche il trasporto ferroviario ha beneficiato di significativi investimenti: l’adeguamento tecnologico della linea Battipaglia-Reggio Calabria ha reso più efficiente il servizio, mentre il raddoppio delle gallerie Santomarco ne ha incrementato capacità e sicurezza.

Completata anche la nuova linea ferroviaria tra Rosarno e S. Ferdinando e la variante tra Cannitello e Villa San Giovanni, che migliora la connettività ferroviaria nell’area.

Sasso ha voluto fare una precisazione in merito a questi traguardi: “Per coloro che diranno che alcune opere non sono messe in campo da Salvini, dico che prima del Ministro Salvini le opere venivano lasciate incompiute, bloccate e i fondi stornati e destinati ad altre regioni. Col Ministro Salvini questo non accade.”