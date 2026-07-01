Rotary Club Rende, oltre 120 presenti alla serata conclusiva dell’anno sociale: conferite dodici Paul Harris Fellow

di Nicoletta Toselli

RENDE – Si è svolta nella suggestiva cornice del Museo Multimediale di Cosenza la serata conclusiva dell’Anno Rotariano 2025/2026 del Rotary Club Rende, che ha visto la partecipazione di oltre 120 tra soci, familiari e ospiti. A testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle attività del Club è stato anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

L’appuntamento ha rappresentato il momento culminante di un anno caratterizzato da numerose iniziative di servizio, progetti di solidarietà, attività culturali e occasioni di crescita associativa, confermando il ruolo del Rotary Club Rende nel panorama sociale e culturale del territorio.

Durante la serata è stato proiettato un filmato che ha ripercorso le principali attività realizzate nel corso dell’anno rotariano, suscitando emozione tra i presenti e mettendo in evidenza il lavoro svolto sotto la guida del presidente Sergio Mazzuca.

Uno dei momenti più significativi è stato il conferimento di dodici Paul Harris Fellow, tra le più prestigiose onorificenze del Rotary International. Il riconoscimento è stato assegnato ai soci Carlo Tansi, Carmelo Barca, Vincenzo Bilotta, Annamaria Gaccione, Giandomenico Giordano, Gennaro Meringolo, Antonino Morabito, Francesco Pizzini, Flora Maria Ritacca e Vincenzo Rizzuti. Una Paul Harris Fellow è stata inoltre conferita ad Antonino Iannello, assistente del Governatore del Distretto 2102 per il Rotary Club Rende, quale riconoscimento per la costante vicinanza e il sostegno al Club.

Il momento più intenso della serata è stato dedicato alla memoria del compianto Piercostanzo Loizzo, fondatore del Rotary Club Rende. La Paul Harris Fellow commemorativa è stata consegnata al figlio Cesare Loizzo, futuro segretario del Club per l’Anno Rotariano 2026/2027, in un clima di profonda commozione. Il riconoscimento ha voluto rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del sodalizio, fondandolo sui valori dell’amicizia, dell’armonia e del servizio.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati premi, attestati e riconoscimenti ai soci che si sono distinti per l’impegno e la disponibilità dimostrati durante l’anno.

Nel suo intervento conclusivo, il presidente Sergio Mazzuca ha ringraziato tutti i soci, sottolineando come il risultato più importante del suo anno di presidenza sia stato il rafforzamento dello spirito di squadra e dei rapporti di autentica amicizia che rappresentano il patrimonio più prezioso del Club.

La serata si è conclusa con una cena conviviale e un momento di festa, suggellando la fine di un anno sociale intenso e ricco di risultati. Il Rotary Club Rende guarda ora al nuovo anno rotariano con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso nel solco dei valori trasmessi dal fondatore Piercostanzo Loizzo, continuando a promuovere amicizia, servizio e attenzione verso la comunità.