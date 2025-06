Rotary Nicotera Medma, visita della governatrice Maria Pia Porcino e inaugurazione nuova sede a San Ferdinando

Importante serata per il Rotary Club Nicotera Medma con la visita della Governatrice Maria Pia Porcino, momento di maggior rilievo per i Club, e con la inaugurazione della nuova sede in San Ferdinando presso il Grand Hotel Soleil.

Dinnanzi a quasi tutti i soci vi è stato l’incontro con la massima carica del Distretto 2102, nel quale il Presidente Giacomo Francesco Saccomanno, dopo i saluti di rito, ha illustrato le attività del Club, nell’anno 24/25, rilevandone la grande armonia, la partecipazione, la condivisione e la esistente profonda amicizia tra tutti, con lo svolgimento di importanti progetti e con un’azione sul territorio realizzata, spesso, unitamente ai Club del vibonese e della Piana di Gioia Tauro.

Un Club in salute che viene consegnato ai prossimi Presidenti Domenico Nucera e Chiara Stella Capria per gli anni a venire e che, certamente, potrà raggiungere maggiori risultati, con la loro azione.

Poi, l’elogio alla Governatrice per il suo dinamismo e per la continua vicinanza a tutti i Club del Distretto, con una partecipazione continua a tutti gli eventi e con una ampia disponibilità.

La Governatrice, nel prendere atto del buon andamento del Club, ha voluto rimarcare l’importanza del Rotary che deve essere momento di stimolo per coloro i quali devono assumere tutte le iniziative a favore dei cittadini e, se del caso, anche partecipare attivamente alla realizzazione di progetti politici, non potendosi i rotariani più tirarsi indietro.

Ha formulato i più sentiti auguri al Club ed al suo Presidente, futuro Governatore, affermando di essere certa dei grandi risultati che riuscirà a portare. Dopo lo scambio dei gagliardetti e dei saluti finali, si è proceduto a scoprire la targa per la sede del nuovo Club presso il Grand Hotel Soleil, sul lungomare di San Ferdinando.

Qui, alla presenza delle Autorità civili e rotariane, il Presidente Saccomanno, ha voluto ringraziare Pino Gelanzè per aver voluto concedere al Club Nicotera Medma l’utilizzo dell’Hotel, mettendo a disposizione dello stesso la struttura per tutte le attività conseguenti, facendo emergere di come sia importante la presenza del Rotary in una cittadina in crescita grazie all’azione concreta del Sindaco Luca Gaetano, il quale, nel suo intervento, ha ringraziato il sodalizio per la scelta effettuata, dichiarandosi pronto ad una collaborazione attiva, con tutta l’amministrazione comunale, per le attività consone allo stesso.

L’intervento della Governatrice Maria Pia Porcino è stato, come sempre, diretto ed incisivo, rimarcando di come il Rotary, condividendo gli ideali con il territorio e le istituzioni, possa fornire un sostegno per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Successivamente, la grande famiglia rotariana è aumentata con l’ingresso dell’imprenditore Nuccio Caffo e con la nomina di Pino Gelanzè a socio onorario.

Presenti alla manifestazione, di grande impatto per San Ferdinando, i Past Governor Alfredo Focà, Franco Petrolo e il Governatore eletto Dino De Marco, oltre al Comandante della Stazione dei Carabinieri, Francesco Vadalà.

Alla fine, la consegna del cappellino con l’intestazione Club Rotary Nicotera Medma e Grand Hotel Soleil a tutti i partecipanti, come ricordo della magnifica serata.