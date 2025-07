Round di metà stagione per Iaquinta in Carrera Cup al Mugello

Come ormai una sentenza, anche nel 2025 passa dal Mugello Circuit il round di metà stagione della Porsche Carrera Cup Italia.

Per il suo ritorno in pista, il già due volte campione del monomarca tricolore Simone Iaquinta dà quindi appuntamento sull’esaltante circuito toscano, sul quale è stato vincente fin dai tempi delle monoposto e sul quale le sfide si snoderanno lungo il fine settimana del 13 luglio.

Un round fra i più attesi e “caldi”, in pista e non, per l’alfiere del team Prima Ghinzani Motorsport, che ritrova il volante della Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli targata Centri Porsche di Milano sulla quale nelle precedenti tappe ha centrato una pole position e un podio, entrambi in maggio a Misano.

Le cose non erano invece andate come sperato a Vallelunga un mese fa, quando, complice soprattutto una qualifica condizionata dal traffico, il pilota di Castrovillari non è riuscito ad andare oltre un undicesimo posto in rimonta, risultato che lo fa approdare all’“esame” di metà stagione al nono posto della classifica generale e con l’obiettivo di marcare punti importanti.

L’azione in pista prenderà il via venerdì 11 luglio con il consueto turno di prove libere da un’ora in programma alle 15.30. Sabato spazio in mattinata alle qualifiche (10.10) e nel pomeriggio a gara 1, che scatta alle 16.20. Atto conclusivo domenica, con la partenza di gara 2 prevista alle 13.00.

Entrambe le corse si disputano sulla distanza di 30 minuti + 1 giro e saranno trasmesse in diretta e on demand fra i contenuti gratuiti di Dazn e in live streaming su www.carreracupitalia.it .

“Ci attende un weekend senza dubbio impegnativo dichiara Simone Iaquinta in vista del Mugello; non ho potuto testare con la Porsche in vista di questo appuntamento, ma anche la scorsa settimana ho proseguito gli allenamenti nel karting per mantenermi in ‘clima gara’ e mi sento pronto alla sfida.

Quello toscano è un tracciato che conosco bene, è uno dei miei preferiti e sul quale mi sono preso delle soddisfazioni in passato, dobbiamo cercare di mantenere la serenità ideale, lavorare bene di squadra e pensare soltanto a fare punti per risalire la china, visto che corriamo sul filo di metà stagione.

Sono tranquillo perché so che quest’anno posso contare sul giusto potenziale”.