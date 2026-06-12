Rsa San Nicola Arcella, De Caprio: «Il mio impegno per il territorio non si ferma davanti alle sterili polemiche»

«Sono stato informato da alcuni sindaci del territorio degli attacchi che loro stessi hanno

subito a mezzo social da parte di un altro primo cittadino. Intervengo oggi non per alimentare

dibattiti sterili, ma per il profondo rispetto che nutro verso le istituzioni, i lavoratori e, prima

di ogni altra cosa, verso gli assistiti e i pazienti della struttura: quando si superano i limiti del

paradosso, è doveroso ristabilire la verità dei fatti».

È quanto dichiara il consigliere regionale Antonio De Caprio, che replica alle esternazioni di

un primo cittadino seguite all’incontro avvenuto all’Asp di Cosenza, durante il quale le

istituzioni presenti hanno chiesto di scongiurare il licenziamento di otto lavoratori della Rsa

“San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella.

Da parte del sindaco in questione si lamenta un presunto svilimento della figura dei primi

cittadini nella vertenza, mostrando disappunto per l’esposizione mediatica.

«Chi ricopre certi ruoli istituzionali prosegue De Caprio a volte preferisce costruire polemiche sul nulla.

L’esito del tavolo, tra l’altro, si potrà serenamente evincere dal verbale dell’incontro che l’Asp

comunicherà a breve a tutti i partecipanti. Lì sono scritti i fatti, il resto è solo rumore di fondo.

Siamo all’assurdo: si tenta di trasformare il legittimo e doveroso lavoro di un Consigliere

Regionale in uno sgarbo istituzionale.

Il mio posto è, e resterà sempre, al fianco dei lavoratori e innanzitutto, degli assistiti e dei pazienti della RSA. A testimoniarlo è un impegno concreto che porto avanti fin dal principio e ormai da molti mesi, non da ora, che si è concretizzato ulteriormente anche nella missiva dei primi giorni di giugno, quando ho formalizzato la mia

preoccupazione inviando una nota urgente ai vertici dell’ASP di Cosenza per chiedere di assumere tutte le azioni indispensabili per scongiurare i licenziamenti e tutelare i livelli assistenziali.

Quello che però ritengo ancor più grave e inaccettabile in questa triste vicenda si legge ancora è l’attacco subdolo e gratuito che questo primo cittadino ha riservato ai suoi stessi colleghi.

Mettere pubblicamente in dubbio la “dignità” degli altri sindaci del territorio è un’offesa gravissima, un atto di irresponsabilità che mina profondamente la coesione di cui la nostra terra ha disperatamente bisogno.

Chi è stato sindaco lo rimane dentro per sempre:

per questo, avendo avuto l’onore di amministrare la comunità di Orsomarso dal 2014 al 2020, so bene che un primo cittadino dovrebbe lavorare per unire e ricucire le spaccature, mai per dividere ed esasperare gli animi.

Denigrare i propri omologhi non depone in alcun modo a favore della crescita del territorio. La triste verità, che emerge in modo solare da queste continue esternazioni, è che il problema alla radice delle tensioni territoriali risiede proprio in questo personalissimo modo di fare politica.

Nessuno sta svilendo il ruolo dei primi cittadini conclude De Caprio ma i calabresi non hanno bisogno di queste bassezze. Io continuo a lavorare per il Tirreno Cosentino e per la Calabria, lasciando volentieri ad altri l’odio social e le urla».